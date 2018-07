Coely neemt gouden plaat in ontvangst op Tomorrowland MVO

20 juli 2018

16u13 7 Festivals Coely, de leading lady van de Belgische hip-hop-scene, nam vandaag een gouden plaat in ontvangst op Tomorrowland.

Het album 'Different Waters' werd 10.000 keer verkocht.

Coely treedt vanavond op om 17.45 uur op de Organ of Harmony-stage. In het tweede festivalweekend staat ze op vrijdag 27/7 om 18.15 uur op de Organ of Harmony-stage.