Chokri over annulatie Pukkelpop: "Het was de beste beslissing"

13 mei 2020

08u06 0 Festivals Deze zomer mogen we niet feesten op Belgische festivalweides, zoveel is zeker. Die beslissing werd al een tijdje geleden genomen, en heeft nu ook kunnen bezinken bij Pukkelpopbaas Chokri Mahassine. In een interview vertelt hij nu dat het de beste beslissing was.

Gaat de festivalzomer er voor altijd anders uitzien? Dragen we de komende jaren met z'n allen mondkapjes? Daar is Chokri niet zo zeker van. “Na de storm in 2011 is er voor ons al veel veranderd. Wilt dat zeggen dat festivals er niet meer waren op dezelfde manier? Daar kun je geen ja of nee op antwoorden. Vroeg of laat zullen er oplossing komen, hopelijk vroeger dan later”, vertelt hij aan Ruben van Gucht, moderator van dienst. “Maar er gaan ongetwijfeld zaken veranderen. De hele samenleving heeft nieuwe dingen geleerd. Evenementen in het algemeen zullen veel meer rekening houden met dit soort zaken, die zich voor het eerst stellen, maar zeker niet de laatste keer is.”

Zal iedereen volgend jaar, indien toegelaten, gewoon terug op de weide staan? “Dat is de vraag van 1 miljoen. Hoe gaat het publiek zich gedragen na corona? Bijvoorbeeld wanneer de winkels weer opengingen. Ik las al veel ontgoochelde reacties. Het zal een evolutie zijn”, zegt hij. “Bij de festivals: een aantal mensen zal veel voorzichtiger zijn op het begin, maar hoe dat gaat evolueren de komende zomers, dat is nog koffiedik kijken.” Over de editie van 2021 vertelt Chokri ook dat de affiche van dit jaar niet zal worden overgenomen. “Heel veel festivals doen dat wel, maar wij gaan kijken wat het beste is. Hebben artiesten nieuw materiaal uit, zijn ze op tournee... Ook van de situatie: gaan er terug shows zijn in het Sportpaleis en zo. En van de andere landen. Als Amerika blijft sukkelen, of andere landen zoals Engeland die zwaar getroffen zijn, waarvan een deel van de line-up afkomstig is.”

Ondanks alles blijft Chokri geloven in de wetenschap. “Ik geloof dat vroeg of laat een oplossing aangeboden zal worden. Het gaat niet alleen over evenementen, maar ook in de trein zitten, voetbal... Als ik zie hoeveel knappe koppen wereldwijd aan het zoeken zijn naar een vaccin, dat moet kunnen.”