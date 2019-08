Charli XCX bouwt een feestje in de Dance Hall IDR

18 augustus 2019

21u14 0

We zeiden het gisteren al: wij begrijpen vrij weinig tot niets van die hele koersbroekentrend. Maar Charli XCX (27) kwam er - in combinatie met haar jurk - vandaag wel mee weg. Een tikje gestoord misschien, maar dat past meteen ook in haar straatje. De Britse singer-songwriter kon rekenen op een schare trouwe fans die iedere hit van voor tot achter meebrulden. Dat een van de eerste hoogtepunten - haar versie van ‘I Love It’ van Icona Pop - geen eigen nummer was, willen we voor een keertje door de vingers zien.