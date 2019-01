Cactusfestival lost vier nieuwe namen, waaronder Bloc Party MVO

24 januari 2019

09u13

24 januari 2019

Na Oscar and the Wolf bevestigt het Brugse Cactusfestival nu ook de komst van vier andere kleppers: Bloc Party, Band of Horses, Neneh Cherry en Aldous Harding. Dat maakt de organisatie donderdagochtend bekend. De 38ste editie van het muziekfestival vindt plaats van vrijdag 5 juli tot zondag 7 juli, in het vertrouwde Brugse Minnewaterpark.

Met Oscar and the Wolf maakte Cactus enkele weken geleden al een eerste headliner bekend. Daar komt nu met Bloc Party een tweede bij. De Britse band rond frontman Kele Okereke sluit de tweede festivaldag af. Bloc Party zakt voor een exclusief optreden af naar ons land zal daarbij zijn debuutalbum ‘Silent Alarm’ integraal spelen. Het album dat hits als ‘Banquet’ en ‘Helicopter’ voortbracht, wordt volgend jaar al 15 jaar.

Het is vooral de zondag en afsluitende festivaldag die al vorm krijgt. De Amerikaanse band Band of Horses, vooral gekend van ‘The Funeral’, staat dan op het podium. Ze delen dat met icoon Neneh Cherry die exact 30 jaar geleden met haar debuutalbum ‘Raw Like Sushi’ de hitlijsten bestormde met onder meer ‘Buffalo Stance’ en ‘Manchild’. Uiteraard is de Zweedse ook gekend van ‘7 Seconds’, de samenwerking met Youssou N’Dour.

Ook jong geweld op het podium met de Nieuw-Zeelandse Aldous Harding. Ook zij komt voor een exclusief optreden naar België. Met haar engelenstem en ‘gothic folk’ zal ze ongetwijfeld het Minnewaterpark helemaal inpakken.

De voorverkoop van het Cactusfestival is inmiddels gestart. De organisatie belooft de komende weken nog meer namen vrij te geven.