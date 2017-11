Cactusfestival lost eerste namen kv

05u22

Bron: Belga 0 Photo News Mogwai Festivals De organisatie van het Cactusfestival heeft zijn eerste namen prijsgegeven. De Duitser Nils Frahm sluit de 37ste editie van het Brugse muziekfestival af. Ook de Schotse band Mogwai speelt op de slotdag. Cactus vindt plaats van vrijdag 13 juli tot zondag 15 juli.

Cactus pakt woensdag meteen uit met twee verrassende namen: Nils Frahm en Mogwai. Mogwai is in Brugge niet aan zijn proefstuk toe. De Schotten zorgden eerder al voor sterke optredens in het Minnewaterpark. De postrockers blijven een van de bekendste namen in het genre en kunnen rekenen op een trouwe schare fans.

Nils Frahm staat aan de vooravond van zijn definitieve doorbraak. Het Duitse wonderkind brengt een mix van post-classical pianowerk met invloeden uit electronica en ambient. Vergelijkingen met Max Richter en Jóhan Jóhannson zijn nooit ver weg. Binnenkort komt zijn nieuwe plaat "All Melody" uit. Begin 2018 speelt hij ook twee keer in de Ancienne Belgique in Brussel. Die waren in een mum van tijd uitverkocht.

Vorig jaar lokte het Cactusfestival over drie dagen ruim 25.000 muziekliefhebbers naar Brugge.