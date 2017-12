Cactusfestival kondigt Triggerfinger, Arsenal en Intergalactic Lovers aan TK

De organisatie van het driedaagse Cactusfestival in Brugge heeft vanmorgen vier nieuwe namen gelost. Met Triggerfinger, Arsenal en Intergalactic Lovers voegt Cactus drie Belgische namen toe. De Amerikaanse band Strand of Oaks speelt op de slotdag een exclusief festivaloptreden. Cactus vindt plaats van vrijdag 13 juli tot zondag 15 juli in het Brugse Minnewaterpark.

Eerder loste Cactusfestival al Nils Frahm en Mogwai. Daar komen nu vier nieuwe namen bij, waaronder drie Belgische. Triggerfinger zal zijn nieuwe plaat "Colossus" voorstellen op de openingsdag. Ook Arsenal zakt met een nieuwe plaat onder de arm af naar het Minnewaterpark. En ook de band rond Lara Chedraoui, Intergalactic Lovers, zakt dus af naar Brugge.

Arsenal en Intergalactic Lovers zullen beide op zaterdag 14 juli spelen. Op de slotdag voegt het festival Strand of Oaks toe. Hij zal het podium die dag delen met headliner Nils Frahm en Mogwai. Wie interesse heeft in tickets, kan die nu al in voorverkoop bemachtigen.