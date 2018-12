Cactus Festival lost eerste naam en headliner IB

14 december 2018

04u51

Bron: Belga 1 Festivals Het Brugse Cactus Festival heeft met Oscar & The Wolf een eerste naam gelost. De Belgische groep rond Max Colombie is headliner op de openingsdag. Dat kondigt de organisatie vandaag aan.

Het is nog zeven maanden wachten, maar het driedaagse muziekfestival Cactus Festival heeft nu al een eerste grote naam voor hun 38e editie beet. Oscar & The Wolf zal de openingsdag afsluiten in het Minnewaterpark. Volgens Cactus Festival gaat het om een van hun enige zomerconcerten volgend jaar.

Cactus vindt dit jaar plaats van 5 tot en met 7 juli. De ticketverkoop start zaterdag 15 december om 10 uur. De organisatie belooft binnenkort nog veel meer namen.