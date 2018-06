Busje maait festivalgangers Pinkpop omver en rijdt weg: een dode, drie zwaargewonden IB

18 juni 2018

04u59

Bron: Twitter, ANP 166 Festivals Rond vier uur deze nacht heeft een aanrijding plaatsgevonden tussen een busje en vier voetgangers in het Nederlandse Landgraaf. De voetgangers waren bezoekers van het festival Pinkpop. Een persoon kwam bij de aanrijding om het leven, drie anderen raakten zwaargewond. De bestuurder van het busje pleegde vluchtmisdrijf en wordt nog gezocht.

Iets na half zes deze morgen liet de politie van Limburg via Twitter weten dat bij de aanrijding een persoon is overleden en drie anderen zwaargewond zijn geraakt. De aanrijding gebeurde op de Mensheggerweg in Landgraaf, in de buurt van Camping B van het muziekfestival Pinkpop, dat afgelopen weekend in het dorp plaatsvond.

Straat is afgezet ivm aanrijding busje en voetgangers. Veel politie en ambulances aanwezig. Enkele bezoekers huilend zien weglopen. #pp18 pic.twitter.com/oKCLJPh2RC Karlijn Houterman(@ khouterman) link

Volgens de politie liepen de mensen op straat toen ze werden aangereden door het busje. Er werd een traumahelikopter ingezet om de slachtoffers naar het ziekenhuis te vervoeren. De bestuurder van de witte bus, waarschijnlijk met een Nederlands kenteken, is na de aanrijding doorgereden en wordt nog gezocht. Mensen die iets hebben gezien worden verzocht contact op te nemen met de politie.

"Onderzoek of het gaat om ongeluk of opzet"

De politie onderzoekt of het gaat om een ongeluk of om opzet. De weg blijft voorlopig afgesloten voor technisch onderzoek. Bij het onderzoek wordt onder meer een politiehelikopter ingeschakeld.

Later meer.

Rond 04.00 uur aanrijding tussen busje met vier personen op de Mensheggerweg in #Landgraaf. Er zijn drie personen zwaargewond en een persoon is hierbij overleden. Weg blijft voorlopig afgesloten in verband met technisch onderzoek politie. Het betrokken busje wordt nog gezocht. Politie Limburg(@ PolLimburg) link

Rond 04.00 uur #aanrijding tussen een busje met enkele voetgangers op de Mensheggerweg in #Landgraaf. Traumahelikopter ingezet voor medische ondersteuning. Meer info volgt later. https://t.co/3OUKyNsRKo Politie Limburg(@ PolLimburg) link

Straat bij camping B dus afgezet. 'Het is ontzettend ernstig', zegt een beveiliger. 'Straat zal tot de middag afgezet blijven.' #PP18 Karlijn Houterman(@ khouterman) link

1 van de 2 uitgangen van de camping afgesloten ivm ongeluk #PP18. Ik vraag aan crew of het heftig is. Hij: 'ja, heel.' pic.twitter.com/jy3lVU9VHE Karlijn Houterman(@ khouterman) link

Traumaheli in de lucht boven camping B van @pinkpopfest. Aanrijding busje met voetgangers.#pp18 pic.twitter.com/uSbxv51gRU Karlijn Houterman(@ khouterman) link