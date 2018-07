Burgemeester Rotselaar: "Onze politie heeft meer werk als het geen Rock Werchter is" TK

09 juli 2018

06u32

Bron: Belga 0 Festivals Dirk Claes, de burgemeester van Rotselaar, maakt een positieve balans op van vier dagen Rock Werchter. Volgens hem is alles vlekkeloos verlopen.

"Ik ben al 23 jaar burgemeester en ik heb nog nooit een warmere Rock Werchter meegemaakt", zegt Dirk Claes. "Heet, heet, heet, zonder een spatje regen. Dat heeft zijn gevolgen gehad bij de hulpposten. Dé pluim van het festival gaat naar de medewerkers van het Rode Kruis. In totaal hebben zij 8.000 tot 8.500 mensen verzorgd. Er zijn 60 à 70 mensen afgevoerd naar het ziekenhuis. Niemand is er ernstig aan toe."

Ook de mobiliteit op en rond het festival wordt door hem heel positief geëvalueerd. "Er was geen file", beweert de burgemeester, "noch bij de aantocht, noch bij de uittocht. Dat komt ook omdat het nu al vakantie is en er nauwelijks woon-werkverkeer was in Rotselaar. Bovendien zijn 20.000 mensen met de fiets gekomen naar het festival. Ook de nieuwe 'park-and-bikeparkings' waren een succes. Misschien moeten we wel nog beter aanduiden hoe de mensen vanaf die parkings naar het festivalterrein moeten rijden."

Nauwelijks criminaliteit

Massaal aanwezig was de politie en misschien waren er net door die grote politiemacht nauwelijks problemen."De politie heeft heel weinig werk gehad. Als het geen Rock Werchter is, heeft onze politie meer te doen. Er waren geen veiligheidsincidenten en nauwelijks criminaliteit op de campings of op de wei."

Wat hem nog het meest gaat bijblijven van deze editie? "De Rode Duivels, die hebben voor extra pigment gezorgd. Daar werd het meest over gesproken", aldus Claes, die meteen ook alle inwoners van Rotselaar uitnodigt om morgenavond op het festivalterrein aan North West Walls de halve finale te komen bekijken.