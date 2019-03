Burgemeester Bree waarschuwt voor mogelijke oplichting: festival heeft nog geen terrein, maar verkoopt al wel tickets mvdb BVDH

06 maart 2019

08u25

Bron: eigen berichtgeving 5 Festivals Het nieuwe GOAT Urban Music Festival in Bree heeft nog geen terrein, maar verkoopt al wel tickets. Op de affiche prijken grote namen als Chris Brown, French Montana en Boef, maar alles wijst erop dat het te mooi is om waar te zijn.

Maandagavond trokken enkele Breeënaren zelf aan de alarmbel. Ze stelden zich hardop vragen bij het festival en steeds werd duidelijker dat dit terecht was. Zo eindigde de site op “.nl” terwijl het festival in België zou plaatsvinden en “.be” dus veel logischer zou zijn. Achter “http” stond dan weer geen “s”, wat ook vaak wijst op illegale praktijken.

Uiteindelijk lieten andere festivalorganisatoren weten aan de burgemeester dat het GOAT Urban Music Festival erg verdacht was. Ze deelden haar ook mee dat de artiesten rond die periode op de affiche staan van andere Europese festivals. Bij de gemeenteadministratie is geen aanvraag ingediend. Evenmin heeft GOAT contact opgenomen met de politie om een verkeersplan op te stellen. Uiteindelijk werd de Facebooklink van het festival offline gehaald en is de site niet langer actief, wat sterk doet vermoeden dat het effectief om oplichterij gaat.

Oproep

Heb jij al tickets gekocht voor het GOAT Urban Music Festival? Laat het ons dan weten via redactie@hln.be en vergeet zeker je telefoonnummer niet te vermelden.