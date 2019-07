Brussels Summer Festival maakt line-up bekend (en strikt grote namen) TDS

03 juli 2019

14u40

Bron: BELGA 0 Festivals Het Brussels Summer Festival (BSF) heeft woensdag de line-up van de 18de editie bekendgemaakt. Dit jaar wordt er van 14 tot 18 augustus bewust gekozen voor een internationaler en eclectischer programma met 55 groepen die iedereen aanspreken. Het Belgisch talent krijgt dit jaar ook een plekje op het hoofdpodium.

“Historisch gezien waren er veel Franstalige artiesten op het BSF, maar we proberen steeds meer grote internationale artiesten te lokken om dit Brusselse festival echt helemaal open te stellen voor iedereen”, legt programmator Jeremy Callier uit. Er staan dan ook heel wat internationale namen in de line-up van het hoofdpodium op het Paleizenplein met Christine and the Queens (14/08), Son Lux 14/08), Booba (15/08), Rudimental (18/08) en Lost Frequencies (18/08). Zij worden op vrijdag 16 augustus vervoegd door de “oudjes” van de Manic Street Preachers en levende legende Giorgio Moroder, die met twaalf muzikanten op het podium op 79-jarige leeftijd voor het eerst op livetournee gaat. Zijn concert is een primeur voor de Belgische festivalzomer.

Het Paleizenplein wordt bovendien elke dag getrakteerd op een brok Belgisch talent dat voor de grote namen het publiek mag opwarmen. Arden, Lord & Hardy, Behind the Pines, Zappeur Palace en Leomind zijn de te ontdekken artiesten. Maar de podia aan de Kunstberg en op het Museumplein zorgen ook voor heel wat muzikale diversiteit met The Magician, Whispering Sons, Blanche, Ozya of Martha Da’Ro.

“Er zijn dit jaar ook geen themadagen. Ieder podium heeft elke dag een eigen thema. Als je bijvoorbeeld op het Paleizenplein hiphop hebt, zal je rock horen aan de Kunstberg en misschien pop op het Museumplein. Op die manier draaien de muziekgenres rond en spreken we een verschillend publiek aan”, vertelt Callier. De prijs voor een 5 day pass is 75 euro en voor een 1 day pass betaal je 35 euro indien je deze online bestelt. Tijdens het festival worden die prijzen verhoogd naar respectievelijk 95 en 45 euro.

Het BSF wil vooral een typisch stadsfestival blijven dat met haar podia op historische plaatsen en veel randanimatie zoals foodtrucks alle bezoekers van de hoofdstad wil aanspreken. Met het festivalbandje van het BSF kan de muziekliefhebber ook in de dagen na het festival nog korting krijgen in verschillende musea. En er is ook een grote nieuwigheid dit jaar: BSF OFF. Vanaf 3 juli tot aan de start van het eigenlijke BSF op 14 augustus treedt het festival naar buiten en worden 41 cafés en bars in de negentien Brusselse gemeenten overspoeld met animaties, dj sets en concerten. Bovendien zullen er ook elke dag tickets te winnen zijn voor het festival.