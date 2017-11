Brussels Summer Festival duurt voortaan vijf dagen HA

17u29

Bron: Belga 0 BELGA Festivals Het Brussels Summer Festival duurt volgend jaar slechts vijf dagen, in plaats van tien. De 17e editie vindt plaats van dinsdag 14 tot zaterdag 18 augustus, schrijft La Dernière Heure, en wordt bevestigd door de woordvoerster van de bvba Brussels Expo, Perrine Marchal.

"We dachten al één à twee jaar na over de evolutie van het festival, om de formule te verbeteren", zegt Marchal. "Het voorbije jaar hebben we enquêtes uitgevoerd en stelden we vast dat de meeste mensen die een 10-dagenticket kochten, maar drie of vier dagen kwamen. Men denkt dat een programma van vijf dagen beter overeenkomt met de manier waarop het publiek een festival wil beleven. Festivals van tien dagen bestaan bijna niet. Wat ook meespeelt zijn de hogere gages voor artiesten en hogere kosten voor de verstrengde veiligheidsmaatregelen."

Het grote podium op het Paleizenplein blijft vier dagen open. De drie andere podia, op de Kunstberg, de Magic Mirror en de Magdalenazaal, zien hun programma ingeperkt tot vijf dagen.

Vorig jaar lokte het Brusselse festival op tien dagen tijd goed 117.000 toeschouwers.