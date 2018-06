Bruno Mars speelt wei van Werchter Boutique plat DBJ/lva

17 juni 2018

03u41

Bron: Belga 43 Festivals 45.000 uitzinnige fans zagen hoe wereldster Bruno Mars zaterdag de festivalzomer écht in gang trapte. En hoe. De grootste entertainer ter wereld maakte zijn naam waar en sloeg het publiek murw met een lange reeks hits en danspasjes die Michael Jackson jaloers zouden maken.

Het zijn er niet veel die het hem nadoen: dansen als Michael Jackson, rifjes spelen als Prince en funken als James Brown. Bruno Mars deed het op Werchter en het publiek lustte er een hele hap van. Gekleed in rood basketballshirtje van Chicago Bulls, zwarte cap, grote witte sneakers en een hoop goud rond zijn nek schoot Mars anderhalf uur lang als een elastiekje over het podium. De hits reeg hij aan elkaar.

Het was duidelijk dat Mars niet aan zijn proefstuk toe was. De danspasjes tijdens Finesse, het vuurwerk tijdens 24K Magic, de interactie met zijn bandleden in That's What I Like... Allemaal tot in de perfectie uitgevoerd, Smoother than a fresh jar of Skippy zoals hij zingt in Uptown Funk. Dit is een show waarmee de Amerikaanse Golden Boy van de popmuziek al meer dan een jaar de wereld mee rondtourt en dat was er aan te zien. Alles verloopt exact volgens plan en er is weinig ruimte voor improvisatie, maar het geheel swingt als tiet.

Sjoeke

Het hoogtepunt van de avond kwam er tijdens het minder bekende Calling All My Lovelies. Mars nam een telefoon en wat volgde was uitmuntend stukje toneel. "Hi baby", sprak hij tegen de persoon aan de andere kant van de lijn. "I'm in Belgium right now. Ik wil u zien mijn sjoeke." Een Nederlandse zin die de hele wei in een deuk legde én die hij vervolgens uitspeelde door 'm de rest van het nummer a capella te blijven herhalen. Hilariteit op alle banken. Wie Mars tot dan nog niet in de armen had gesloten, werd zo wel overtuigd.

Wat nadien volgde was een masterclass entertainen. Hij kreeg de wei stil met zijn gevoelige versie van Versace On The Floor en omgorde nadien zijn gitaar voor Marry Me. Een groep vrouwen op vrijgezellenweekend die vooraan stonden, wisten niet waar ze het hadden. Hij liet de wei meehuilen met I Should've bought you Flowers uit When I Was Your Man en rammelde ze door elkaar Locked Out of Heaven en Just The Way You Are. De grootste pandoering liet de Hawaiiaan evenwel tot het bisnummer. Met Uptown Funk gingen alle registers nog een laatste keer open. De confettimachienes sneeuwden de wei onder, het indrukwekkende vuurwerk boven het podium was tot in Leuven te zien en de vlammenwerpers verlichtten nog één keer de hele weide. Bruno Mars overlaadde de 45.000 murw geslagen fans nog een laatste keer met een overdosis funk en begeleidde ze al dansend naar uitgang. Voert Bruno Mars een trucje uit dat hij intussen al blind kan opvoeren? Zeker. Maar blijft hij een van 's werelds grootste entertainers? Absoluut.

Thuiswedstrijd

Eerder op de dag concerteerden ook Lil'Kleine, DJ Rashida, Tom Odell, Jessie J, Years & Years en Oscar and the Wolf op de festivalweide. Deze laatste groep speelde een thuismatch en kon met op de achtergrond een bijzonder mooi ondergaande zon zowel met recent werk (zoals 'Runaway' en 'Breathing') als het oudere 'Princess' en 'You're mine' opnieuw rekenen op massale steun van het aanwezige publiek.

Zoals bij elk festivalgebeuren zette De Lijn ook nu extra bussen in vanuit Leuven. Dit keer werden 28 bussen ingezet en 46 chauffeurs. Deze vervoerden bijna 10.000 festivalgangers. Ook bij de volgende concerten in Werchter zal De Lijn van de partij zijn. Het eerstvolgende concert is dat van Ed Sheeran op 1 juli. Daarna volgen nog Rock Werchter en TW Classic.