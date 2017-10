Bruno Mars headliner Werchter Boutique 2018 08u48 8 ANP

We zijn nog maar oktober maar de eerste headliners van de zomerfestivals worden al met mondjesmaat bekendgemaakt. Na Foo Fighters is het deze keer de beurt aan Bruno Mars. Die staat op zaterdag 16 juni op Werchter Boutique. Wie hem daar op de affiche zal vervoegen wordt binnenkort bekendgemaakt.



De ticketverkoop voor Werchter Boutique start op vrijdag 3 november om 9 uur. Een ticket kost 89 euro (inclusief servicekosten en mobiliteitsbijdrage) in voorverkoop. Tickets zijn uitsluitend te koop via proximusgoformusic.be en ticketmaster.be.