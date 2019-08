Bram Verbruggen al 10 jaar vrijwilliger op Pukkelpop: "Brave weerman, ik? Dan toch één zonder brave muzieksmaak" Redactie

19 augustus 2019

00u00 0 Festivals Doordeweeks is hij de weerman van de VRT, maar Bram Verbruggen (32) heeft ook een passie voor muziek. Hij is al tien jaar stagehand op de Main Stage van Pukkelpop. "Ik heb niet zo'n brave smaak als mensen verwachten van een weerman."

"Ik had de late shift", lacht Bram Verbruggen. "Werken vanaf kwart voor zes tot een uur of één 's nachts." En werken als stagehand is zwoégen: muziekinstrumenten, licht en geluid van artiesten opstellen en na de show weer opruimen. Tijdens die vier dagen Pukkelpop leeft Bram dan ook dag en nacht op de wei van Kiewit. "Het gebeurt meer dan eens dat we na het werk nog gaan feesten in de Boiler Room", zegt de weerman. "Maar eigenlijk hou ik meer van het betere gitaarwerk. Deze editie heb ik erg genoten van de Nederlandse punkgroep De Heideroosjes en de metal van Raketkanon. Mensen verwachten dat misschien niet van mij: ze denken dat een weerman een meer 'brave' muzieksmaak heeft. Maar je job heeft niets te maken met je muziekvoorkeur."

Bram werkt voor Pukkelpop als vrijwilliger. "Je krijgt wel een kleine vergoeding, maar daar doe ik het niet voor. Het is vooral voor de muziek en de leuke sfeer in het team."

Arrogante bands

Bram maakte als stagehand ook de storm van Pukkelpop in 2011 mee - hij was toen 24 en net afgestudeerd als meteoroloog. "Ik zag de wolken langzaam komen en toen de storm losbrak vond ik het eerst wel fascinerend. Maar al snel besefte iedereen dat het niet normaal was. Wij zijn toen backstage een scheepscontainer ingesprongen om te schuilen. Toen we eruit kwamen, zagen we de ravage. Mensen werden afgevoerd naar het ziekenhuis. Pas later beseften we waaraan we waren ontsnapt. Heel onwezenlijk."

Gelukkig zijn er ook heel wat fijne herinneringen. "Foo Fighters, bijvoorbeeld! Dave Grohl en zijn mannen kwamen ons voor de show begroeten. Dat is echt uitzonderlijk, sommige bands zijn arrogant en gunnen ons geen blik. Maar Foo Fighters zijn old school rockers: die appreciëren de crew en bedanken je persoonlijk voor de hulp. Ik kreeg zelfs al eens een T-shirt van hen. Dat vergeet je niet snel." (DBJ)