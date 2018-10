Bon Jovi wordt de headliner van TW Classic TK

29 oktober 2018

In april werd hij nog plechtig ingeleid in de Rock and Roll Hall of Fame, en nu wordt hij ook de topact van TW Classic. Niemand minder dan Bon Jovi zal op 14 juli de rol van headliner vertolken. Het is de eerste keer sinds 2011 dat de rocker in ons land zal optreden.

Met hits als ‘You Give Love A Bad Name’, ‘It’s My Life’, ‘Wanted Dead Or Alive’, ‘Bad Medicine’ en natuurlijk ook ‘Livin’ On A Prayer’ wordt het optreden op TW Classic gegarandeerd een schot in de roos. De band onderging de laatste jaren een verjongingskuur, onder meer met een nieuwe bezetting. In 2017 en eerder dit jaar toerde Bon Jovi door de VS en Zuid-Amerika met de This House Is Not For Sale Tour. “Deze band doet het elke avond opnieuw. We klinken beter dan ooit, we genieten van elke minuut. We staan er als band, inspireren mekaar en de fans. En vooral: we hebben de tijd van ons leven”, liet Bon Jovi al optekenen.

Daarnaast werd er ook een tweede naam bekendgemaakt: ook John Fogerty zal op het festival staan. De Amerikaanse singer-songwriter, vooral bekend als frontman van de groep Creedence Clearwater Revival, staat bekend om zijn raspende stem en zijn indrukwekkende gitaarriffs. Hits als ‘Bad Moon Rising’, ‘Down By The Corner’, ‘Fortunate Son’, ‘Have You Ever Seen The Rain?’, ‘Proud Mary’ en ‘Up Around The Bend’ zullen vermoedelijk de revue passeren.

Tickets voor TW Classic 2019 zijn te koop vanaf vrijdag 2 november om 9u via proximusgoformusic.be en ticketmaster.be. Een ticket kost 92 euro (inclusief servicekosten en mobiliteitsbijdrage).