Bon Jovi en John Fogerty headliners op TW Classic: 52.000 bezoekers verwacht tvc

13 juli 2019

08u22

Bron: Belga 4 Festivals Op de festivalweide van Werchter vindt morgen de achttiende editie van TW Classic plaats. Bon Jovi en John Fogerty zijn de headliners van het eendaagse muziekfestival in Rotselaar. De organisatoren verwachten 52.000 bezoekers.

TW Classic verhuist dit jaar van zaterdag naar zondag. Voor het overige blijft het trouw aan de formule van de start in 2002: een selecte groep artiesten met een staat van dienst en soms zelfs een straf palmares op één podium. Daarmee grijpt het festival terug naar het recept dat in Werchter gangbaar was tot 1994. In het Festivalpark treden morgen zeven groepen aan. De deuren zwaaien open om 12 uur.

Jimmy Barnes trapt om 12.30 uur het festival op gang. De Schotse soul- en rockmuzikant die meer dan een halve Australiër werd, bracht in januari zijn zeventiende album uit en reist nu als soloartiest de wereld rond. De Amerikaanse alternatieve rockband Switchfoot geeft om 13.40 uur voor het eerst een concert in ons land. Voor het nieuwe album "Native Tongue" zocht en vond het vijftal uit San Diego inspiratie bij favoriete bands als Queen, Electric Light Orchestra en The Kinks.

Om 14.50 uur bestijgt het John Butler Trio het podium. In zijn thuisland Australië noemt men frontman John Butler de "million dollar hippie". Live speelt het trio met een vijfkoppige band. Hun rootsmuziek was al eens op Rock Werchter te horen, alweer elf jaar geleden.

Om 16.10 uur is het de beurt aan Skunk Anansie. De Britse rockband viert in 2019 zijn 25ste verjaardag. Skunk Anansie speelt voor de zesde keer op de festivalweide van Werchter. Na het debuut in 1996 was 2016 de laatste halte. Met Anouk komt om 17.40 uur het avondprogramma op gang. De Nederlandse zangeres brengt een verzameling meezingers. Benieuwd of ze ook durft putten uit haar recente Nederlandstalige oeuvre, vorig jaar verschenen op "Wen d'r maar aan".

Vanaf 19.20 uur treedt John Fogerty aan, eigenlijk de échte topact van TW Classic 2019. De vorige maand 74 jaar geworden Amerikaanse zanger en gitarist brengt een anderhalf uur durende set. Fogerty was de architect achter het mondiale monstersucces Creedence Clearwater Revival. "Ik wilde albums maken die ze tien jaar later nog op de radio zouden spelen", zei hij in 1968. Het werden (minstens) vijftig jaar. In de lijst van grootste songwriters uit de geschiedenis van het toonaangevende Amerikaanse magazine Rolling Stone bekleedt Fogerty de benijdenswaardige veertigste plaats.

Afsluiter vanaf 21.30 uur is Bon Jovi. Geen evidente keuze voor Werchter: razend populair bij de ene, totaal verguisd bij de andere. De Amerikaanse rockband is met "This house is not for sale" na twee jaar in Europa beland. Voor die tournee oefende Bon Jovi 95 nummers om elk optreden een andere set te kunnen spelen. De meebrullers zijn wel vaste ingrediënten. Voorman Jon Bon Jovi en de zijnen krijgen 2,5 uur de tijd om de massa in te palmen.