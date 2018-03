BLØF opent TW Classic 2018 SD

23 maart 2018

10u32

Bron: Eigen berichtgeving 1 Festivals De affiche van TW Classic 2018 is rond. Het dagfestival, dat op zaterdag 14 juli plaats vindt in Werchter, pakt sterk uit. Eerder werd reeds bekend gemaakt dat Editors, The National, Kraftwerk 3-D, dEUS en Nathaniel Rateliff & The Night Sweats naar TW Classic komen. Vandaag worden daar BLØF en Richard Ashcroft aan toegevoegd. En zo is de volledige affiche gekend.

BLØF opent dit jaar TW Classic. Het viertal uit Zeeland moet zowat de succesrijkste Nederlandse popband van de afgelopen kwarteeuw zijn. BLØF heeft - dankzij Zoutelande en met de hulp van Geike Arnaert - de deur naar het zuiden gevonden.

Meer muziekgeschiedenis. Het hoofdstuk Britpop zou er zonder Richard Ashcroft anders uitzien en vooral anders klinken. Zijn solowerk moet qua finesse en zeggingskracht niet onderdoen voor zijn eerdere succesperiode met The Verve.

Headliner Editors en Werchter. Het is een match made in heaven. Elke nieuwe plaat is een evenement, elk concert een heilige mis. Het is dit jaar dik prijs. Een nieuw album, een uitverkochte passage in het Sportpaleis én TW Classic afsluiten.

The National is een groep die grote menigtes beroert. De vaandeldragers van de Amerikaanse indierock. Een bijzonder straffe live act.

De geschiedenis van de moderne popmuziek zou er zonder Kraftwerk mogelijk heel anders hebben uitgezien. Volgens heel wat kenners is hun invloed zelfs groter en zeker breder dan die van The Beatles. De electro pioniers brengen hun 3-D show naar TW Classic.

dEUS is een cruciale groep. Het beste wat de Belgische popmuziek ooit is overkomen. Om wat ze presteert, om het geloof dat ze heeft verspreid. De vijf van Antwerpen keren - met een nieuwe gitarist - na een onderbreking van anderhalf jaar terug voor een grote viering op vertrouwd terrein.

Nathaniel Rateliff en zijn zevenkoppige Night Sweats zijn de live sensatie van het moment, ‘You Worry Me’ is nu al één van de hits van 2018. Meezingers ‘S.O.B.’ en ‘I Need Never Get Old’ zijn twee jaar na release evergreens.

TW Classic is een festival naar een klassiek en beproefd recept. Het grijpt terug naar de formule die in Werchter gangbaar was tot 1994: een mooie, zomerse dag, een festivalterrein met één podium, een fijn en uitbundig publiek en een selecte groep artiesten met straf palmares. Welluidende namen zoals The Rolling Stones, The Police, Bryan Adams, Lenny Kravitz, Sting, Phil Collins, Elton John, Texas, Depeche Mode, Black Eyed Peas, Robbie Williams, Bruce Springsteen & The E Street Band en Guns N' Roses sierden reeds de affiche van het festival. TW Classic 2018 vindt op zaterdag 14 juli plaats in het Festivalpark in Werchter.

Tickets voor TW Classic 2018 zijn te koop via proximusgoformusic.be en ticketmaster.be