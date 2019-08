Billie Eilish, het piepstemmetje van haar generatie BILLIE EILISH Redactie

19 augustus 2019

00u00 0 Festivals Dé naam van deze Pukkelpop? Een 17-jarige die hysterische taferelen uitlokte. Denk: flauwvallende meisjes en hete tranen schreiende tieners. Billie Eilish was de bakviskoningin van dienst. Tonnen talent heeft ze - jammer wel dat ze amper boven het gegil uitkwam.

Dat Billie een supertalent is, daarmee zijn we het roerend eens. En dat het publiek een cursus 'sardines-in-blik-nadoen' had mogen volgen als de organisatie haar niet verzet had van de Dance Hall naar de Main Stage, staat ook buiten kijf. Maar om nu te zeggen dat Billie de hype ook effectief waard was op een redelijk druilerige zondagnamiddag? Nee, dat helaas niet.

En dat lag niet alleen aan de zangeres zelf, voor alle duidelijkheid. Zo speelde het geluid haar tijdens de meeste nummers serieus parten. Wij hoorden veel bas, maar weinig stem. En dan zwijgen we nog over de stukjes waar Billie aan het fluisteren ging. Amper hoorbaar op de derde rij, laat staan op de dertigste.

Niet dat het de diehardfans kon deren. Nog voor Eilish goed en wel op het podium stond in haar zwart-groene outfit, had ze de wei van Pukkelpop al in haar (veel te grote broek)zak. Ettelijke lookalikes van Eilish schreeuwden de longen uit hun lijf toen de visuals werden geprojecteerd en de eerste noten weerklonken. Wij zijn er trouwens redelijk zeker van dat we door die hysterisch gillende meute de hoogste noten hebben gehoord van het hele festival.

Slimme teen queen

Maar al het gemekker terzijde: wij zijn wel onder de indruk van wat Billie nu al doet en kan. Toen wij 17 waren, huilden we het liefst onder een dekentje omdat niemand ons begreep. Eilish pakt die weltschmerz bij de ballen en bouwt er geweldige songs mee. Opener 'Bad Guy' blijft een echte topschijf, en ook afsluiters 'When the Party's Over' en 'Bury a Friend' lieten zien dat Eilish over tonnen talent beschikt. 'Ocean Eyes', het nummer dat haar broer Finneas voor haar schreef en waarmee ze op haar dertiende een platencontract versierde, bleef ook live overeind en zorgde voor een emomomentje.

Het is dan ook jammer dat haar andere nummers niet datzelfde hoge niveau weten te halen. Voorlopig kunnen we Eilish niet anders omschrijven dan als een slimme teen queen. De stem van haar generatie - maar wel een piepstemmetje. Maar geef haar nog een jaar of twee en ze charmeert zelfs haar grootste critici.