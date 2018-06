Betonblokken op Werchter vervangen door 'pitagones', maar werken die wel? MVO

16 juni 2018

18u55 7 Festivals De beveiligende betonblokken die de festivalweide van Werchter vorig jaar moesten beschermen tegen terroristische aanvallen, zijn nu vervangen door een nieuw systeem. Maar hoe efficiënt is dat?

De dwanghekken, security-mensen, politieagenten - zowel in uniform als in burger en metaaldetectoren zijn talrijk aanwezig op de festivalweide van Werchter Boutique. Het eerste festival van de zomer opent niet alleen met een indrukwekkende lijst performances, waaronder headliner Bruno Mars, maar ook met een al even imposante beveiliging.

Na de aanslagen in Nice op 14 juli 2016, waar een vrachtwagenchauffeur inreed op een menigte en 87 dodelijke slachtoffers maakte, wordt er ook extra aandacht besteed aan het voorkomen van zulke aanslagen in ons land. De eerste, meest logische oplossing was heel simpel: het plaatsen van betonblokken voor zones waar veel mensen zich tegelijk verzamelen. Dat werkt al een tijdje op de Meir in Antwerpen, maar de techniek wordt ook toegepast bij vele events.

Dit jaar pakt Werchter het echter anders aan, door het plaatsen van pitagones: metalen constructies op wieltjes die een bewegend voertuig moeten doen vastrijden bij impact. Die werken ook, maar even effectief als het betonnen alternatief zijn ze niet, zo vertelt het aanwezige security-persooneel.

"Vanaf het moment dat een vrachtwagen op de constructie inrijdt, kan hij nog wel een tiental meter verder bollen. Gezien er meteen achter de dwanghekken al meteen veel festivalgangers rondlopen en op de grond zitten, is dat best riskant." Zo blijkt ook uit het crash-test filmpje onderaan.

Waarom dan toch voor het nieuwe systeem kiezen? De pitagones staan op wieltjes, en zijn daarom veel makkelijker over het terrein heen te verplaatsen, wat de opbouw en afbraak van het festival vergemakkelijkt.

"We hopen gewoon dat we ze niet nodig zullen hebben in de eerste plaats", klinkt het. Ook op Rock Werchter, dat binnen twee weken van start gaat, zal hetzelfde systeem gebruikt worden.