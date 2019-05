Best Kept Secret opent festivalseizoen ALE

31 mei 2019

17u24

Bron: VTM Nieuws 0

In Hilvarenbeek, net over de Nederlandse grens, is het muziekfestival Best Kept Secret begonnen. Op de terreinen van safaripark Beekse Bergen vieren heel wat mensen de start van het festivalseizoen. Ook voor veel Vlamingen is dit dé start van de festivalzomer want één derde van alle festivalgangers komt uit Vlaanderen. De organisatie van Best Kept Secret levert heel wat inspanningen om een groen festival te zijn. Zo maken ze gebruik van een statiegeldsysteem voor de bekers en bestaat hun 4,5 kilometer aan terreinverlichting volledig uit ledlicht. Het festival loopt van 31 mei tot en met 2 juni.