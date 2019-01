Best Kept Secret maakt maar liefst 53 nieuwe namen bekend, waaronder Christine and the Queens en Carly Rae Jepsen YM

18 januari 2019

17u16

Bron: DM 0 Festivals Christine and the Queens, Carly Rae Jepsen en Charlotte Gainsbourg. Het zijn maar enkele van de 53 nieuwe namen die vanochtend toegevoegd werden aan de line-up van Best Kept Secret. Daarmee is de affiche al flink gevuld.

Naast de eerder vermelde artiesten, worden ook nog onder meer DJ Koze, Guided By Voices, Liz Phair, Stereolab en nog 46 andere artiesten aan de affiche toegevoegd.

Best Kept Secret vindt dit jaar voor de zevende keer plaats, van 31 mei tot en met 2 juni 2019 op het terrein van Beekse Bergen in Hilvarenbeek. Eerder maakte het festival de komst van Bon Iver, Kraftwerk 3D, Cigarettes After Sex, Interpol, Kurt Vile en Mac DeMarco al bekend.

Best Kept Secret heeft ondanks haar jonge bestaan inmiddels een bijzondere reputatie opgebouwd. In korte tijd is het festival uitgegroeid tot een vaste waarde in het festivallandschap, waar drie dagen lang de beste artiesten live te zien zijn in een natuurrijke, kleinschalige setting. Het festival is al twee jaar op rij uitverkocht. Weekend- en dagtickets worden verkocht via de website van het festival. De voorverkoop is al gestart.