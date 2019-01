Belgische festivals zijn niet van plan om voorbeeld Coachella te volgen: “We worden niet geconfronteerd met seksueel misbruik” DBJ

09 januari 2019

14u00 0 Festivals Het Amerikaanse festival Coachella maakte afgelopen weekend bekend dat het speciale medewerkers aanstelt die seksueel misbruik op het festival moeten voorkomen. Bovendien installeren ze genderneutrale toiletten om de festivalgangers niet in een genderhokje te duwen bij een toiletbezoek. “Wij worden niet met dergelijke klachten geconfronteerd, maar onze mensen zijn voor de meest uiteenlopende situaties opgeleid”, reageren de organisaties van Rock Werchter, Pukkelpop en Tomorrowland.

Hét Amerikaanse hipsterfestival Coachella heeft wat goed te maken tegenover de LGBTQ-gemeenschap. Vorig jaar raakte immers bekend dat de organisator van het festival geld doneerde aan anti-LGBTQ-organisaties. Een zwarte wolk boven het festival, die dringend weggeblazen moest worden met een nieuw actieplan. Genderneutrale toiletten zijn een eerste tegemoetkoming, en bovendien kunnen festivalgangers die zich niet op hun gemak voelen door een vorm van seksuele intimidatie (of erger) nu ook terecht bij medewerkers die speciaal daarvoor zijn aangesteld.

Een mooi initiatief, vinden ze bij de drie grote festivals in land. Die zeggen dat ze allemaal bezig zijn met een zo veilig mogelijke sfeer. Met klachten over seksueel misbruik werden ze echter in het verleden nog niet echt geconfronteerd. “Cijfers tonen dat aan”, klinkt het bij Rock Werchter. “Maar onze crew, securitymensen en hulpdiensten (Politie & Rode Kruis) zijn op de festivals steeds dichtbij en bereikbaar, ook voor seksueel misbruik. Onze infostand is 24/24 bereikbaar via Whatsapp.”

Security

Ook bij Tomorrowland zijn klachten in de seksuele sfeer zeldzaam. “Bij ons gaan opmerkingen meestal over veiligheid en hygiëne”, aldus Debby Willems van Tomorrowland. “Wij hebben districtshuizen in Dreamville waar de festivalgangers naartoe kunnen met al hun vragen of problemen. Die zijn er niet specifiek voor klachten over seksueel misbruik, maar natuurlijk ook voor vragen daaromtrent. Op het festival lopen stewards rond en het personeel draagt een ‘Happy to Help’-badge. Iedereen is er op getraind te helpen bij de meest uiteenlopende situaties.” Ook Pukkelpop stuurt klachten door naar de veiligheidsmensen die sowieso al ingezet worden op het festivalterrein. “Net zoals de voorbije jaren worden onze mensen hierover uitgebreid gebrieft, festivalgangers kunnen altijd terecht bij security en/of politiediensten”, klinkt het. “We nemen dit heel serieus.”

Wat de toiletten betreft, die zijn op onze drie grootste festivals gemengd en zijn dus sowieso genderneutraal. “We gebruiken zelfs mannelijke en vrouwelijke deodorants door elkaar in onze zogenaamde ‘Refreshment Area’s’’, zegt Debby Willems van Tomorrowland. “Er zijn zelfs vrouwen die bij ons de eerder mannelijke urinoirs gebruiken, al is de plastuit nooit echt doorgebroken”, lacht Frederik Luyten van Pukkelpop.