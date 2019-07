Belgische dj Cellini: Siciliaanse volksmuziek met Tibetaanse mantra's Redactie

20 juli 2019

00u00 0 Festivals Bij de vrouwen hebben we Charlotte de Witte en Amelie Lens, maar het mannelijke opkomende Belgische talent luistert naar de naam Cellini.

De 22-jarige Limburger van Italiaanse origine maakt beats die zweven tussen house en techno, met Siciliaanse en oosterse invloeden. Hij trok zelfs speciaal naar Nepal om er in boeddhistische kloosters mantra's op te nemen die hij in zijn muziek verwerkt. Hij ziet zijn succes als ode aan zijn grootouders: zijn oma was één van de eersten om in Limburg een Italiaans restaurant te openen, zijn grootvader werkte in de mijnen. "Ze hebben hier niet voor niets zo afgezien", vertelt hij. "Of ze zullen komen? Nee, Tomorrowland is iets té (lacht). Maar mijn ouders zijn volgende week wel van de partij."