België boven: Angèle en Zwangere Guy trappen Pukkelpop op gang Jolien Boeckx

16 augustus 2018

00u00 0 Festivals Bij typisch Belgisch zomerweer - soms wolken, soms zon, warm en dan weer frisjes - horen typisch Belgische headliners. Van nieuwe popsensatie Angèle tot de Brusselse rapkoning Zwangere Guy: Pukkelpop werd gisteren in alle schoonheid geopend. De toon in Kiewit is gezet.

Ons land heeft talent, en dat werd gisteren op dag één van Pukkelpop nog maar eens bewezen. De 33ste editie van het laatste grote feestje van de zomer werd op gang getrapt met bijna uitsluitend Belgische headliners. Zwangere Guy bouwde de Dance Hall om tot een stevig hiphopfeestje - inclusief de nodige 'f-woorden'. "Ik weet niet met hoeveel motherfuckers jullie hier vandaag zijn, maar jullie zijn de shit", sprak hij de menigte toe. De Brusselse rapper kwam op in nonchalant trainingspak en met een 'fanny pack' - het heuptasje uit de jaren 90 dat iedereen graag vergat maar nu hét festivalitem bij uitstek is. En dat Zwangere Guy populair is bij de jeugd, was overduidelijk. De hele tent sprong en gooide de armen in de lucht, en zwierde mee alsof ze zich in een roes bevonden. Zelfs de dranghekken bewogen mee op het ritme van de beats. "Ik was vroeger mager, nu ben ik dik. Een teken dat de zaken goed gaan", gaf hij nog mee als leuk weetje. Als bedankje beloofde 'Guy' - echte naam: Gorik van Oudheusden - het publiek nog gratis zijn album te sturen als ze hem zouden mailen. "Want jullie hebben al genoeg betaald om hier te staan. Merci!"

Dromerig

De tent was dus meer dan opgewarmd toen Angèle aan haar set begon. Amper 22 is de Linkebeekse, maar ze is gezegend met een gouden stem, een engelengezicht en een neus voor hits - denk maar aan 'Je veux tes yeux'. Angèle heerst over de festivals deze zomer en kon dus niet ontbreken op Pukkelpop. Even dromerig als haar nummers pakte ze - gekleed in lichtblauwe kimono met witte wolkjes - het publiek in. "Pukkelpop, alles goed met jullie?", vroeg de zus van Roméo Elvis, die andere revelatie. Wanneer ze niet over de planken huppelde, tokkelde ze op haar keyboard. Toen ze 'La loi de Murphy' inzette, zong de hele tent met haar mee. En de meer dan 40.000 bezoekers zagen dat het goed was.

De Nederlanders van de Jeugd van Tegenwoordig en de Antwerpse rapgodin Coely, die recent nog op Tomorrowland piekte, sloten dag één van Pukkelpop gisteravond in schoonheid af. Wie nog tickets wil voor vandaag, vrijdag of zaterdag: het festival is nog niet uitverkocht. Maar snel zijn is de boodschap, klinkt het bij de organisatie.