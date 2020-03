Belgian Pride Festival wordt uitgesteld naar augustus LOV

20 maart 2020

18u03

Bron: Belga 8 Festivals Het Belgian Pride Festival, gepland van 8 tot en met 24 mei, wordt uitgesteld vanwege het coronavirus. Dat meldt de organisator The Belgian Pride vzw. Er is wel al een nieuwe datum gevonden: 29 augustus.

De beslissing om het Belgian Pride Festival uit te stellen werd genomen in samenspraak met de drie LGBTQI+-koepelorganisaties, Arc-en-Ciel Wallonie, çavaria, RainbowHouse Brussels, en de stad Brussel. Momenteel is enkel de nieuwe datum van de parade bekend, maar het hele festival zal mee verzet worden. Meer info hierover volgt later.

“Het Belgian Pride Festival brengt jaarlijks meer dan 100.000 bezoekers samen in Brussel. Dit kan en mag enkel in veilige en gezonde omstandigheden doorgaan. We smijten ons nu volop op de reorganisatie, zodat we iedereen in augustus kunnen verwelkomen op een volwaardige editie”, klinkt het bij The Belgian Pride vzw.

Aan de parade doorheen het Brusselse stadscentrum nemen jaarlijks meer dan 80 groepen en organisaties deel die de rechten en het welzijn van de LGBTQI+-gemeenschap in de kijker zetten.