Bart Peeters en Natalia coveren Ed Sheeran op Gladiolen-festival

20 mei 2018

Tijdens zijn concert op Gladiolen, het jaarlijkse festival in in Onze-Lieve-Vrouw Olen, verraste Bart Peeters (58) zaterdagavond het publiek door Natalia (37) op het podium te vragen en samen met haar Ed Sheeran te coveren. Het publiek werd getrakteerd op een uitbundige versie van het bekende 'Shape Of You'. Natalia viert deze maand haar 15-jarige muziekcarrière. Het is de 19de editie van het Gladiolen-festival. Maar liefst 15.000 bezoekers zakten dit weekend af naar de wei in Olen.