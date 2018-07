Astrid zoekt getuigen nadat haar vriend slachtoffer wordt van 'spelletje' op Rock Werchter: "Contacteer me als je dit zag gebeuren" kg

12 juli 2018

11u30

Bron: Facebook 268 Festivals Festivalgangers Astrid en Frederic hadden een fantastische tijd beleefd op Rock Werchter, maar hun dag liep slecht af. In wat lijkt op een uit de hand gelopen grap, werd Frederic geraakt door een onbekend object waardoor hij permanente oogschade opliep. Zijn vriendin Astrid is nu op zoek naar getuigen die hen iets meer kunnen vertellen over wat er gebeurde.

"Ik vraag dit normaal nooit, maar als iemand in jouw netwerk op Rock Werchter was afgelopen zondag, hopen we dat hij of zij ons kan helpen", zegt Astrid in een post op Facebook. Ze vertelt hoe zij met haar vriend na het laatste optreden wegliepen van het hoofdpodium. Onderweg zagen ze een groepje feestvierders touwspringen.

“Aangezien we een fantastische dag achter de rug hadden, gingen we ernaartoe om in de pret te delen!” schrijft ze. Maar dat liep fout af. Er had zich een menigte verzameld die de springende deelnemers in het oog hield. Indien iemand verkeerd sprong, werd die persoon bekogeld met plastic bekertjes, flesjes en andere objecten die op de grond lagen.

Hoewel hij niet deelnam aan het touwspringen, kreeg Frederic op een bepaald moment ook een object tegen zijn hoofd. In plaats van een licht bekertje, was het echter “iets zwaar”, vertelt Astrid. “Hij wist niet wat het was; we zagen niet wie het was, aangezien hij onmiddellijk panikeerde omdat hij niet meer kon zien.”

Nu blijkt dat het ongeluk zware gevolgen heeft. “Drie dagen na het incident is het nu duidelijk dat hij permanente oogschade heeft opgelopen omdat zijn retina zwaar beschadigd werd.” Daarom doet Astrid een wanhopige oproep via Facebook: "Als iemand dit zag gebeuren, contacteer me alsjeblieft via sociale media."