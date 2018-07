Arsenal speelt vandaag al voor de zevende keer Rock Werchter plat: "Het is nu een subtieler feestje dan vroeger" Al was de eerste keer een beetje sterven, herinnert frontman Hendrik Willemyns zich Ewoud Ceulemans

06 juli 2018

12u00

Bron: De Morgen 0 Festivals Zeven keer op vijftien edities: het is een Belgisch record. Vrijdag komt Arsenal andermaal een feestje bouwen op Rock Werchter, veertien jaar nadat de Sugababes bijna hun Werchter-debuut om zeep hielpen. "Dat is een beetje sterven."

Toen Arsenal, samen met een rist Belgische artiesten, in de vroege jaren 2000 een doorbraak forceerde, zo herinnert Arsenal-brein Hendrik Willemyns zich, leek het plots mogelijk: optreden op Rock Werchter. "Ik wilde er toen echt voor vechten, om daar toch één keer te mogen staan."

Willemyns en zijn kompaan John Roan hebben er uiteindelijk zes keer gestaan – een passage op TW Classic, in 2006, niet meegerekend – en vrijdag komt Arsenal voor de zevende keer een feestje bouwen. Het is een Belgisch record dat ze enkel moeten delen met dEUS. Maar in het geval van Arsenal is hun eerste Werchter-show nog maar veertien jaar oud.

“Je voelde dat alles van dat optreden afhing”, vertelt Willemyns. “Dat het een make or break-show was. Kijk je naar het WK? Het is zoals de stress voor je strafschoppen moet nemen. Die druk, dat gevoel dat je het ofwel gaat verpesten, ofwel verder doorgaat. Het is een succes gebleken. En we zijn verdergegaan. We zijn na dat optreden echt omhooggestuwd."



Die show, voor een bomvolle Marquee, begon nochtans met een valse noot. Letterlijk. “Je moet weten: in die tijd was mijn computer nog het hart van het optreden. De muzikanten speelden daarrond. Als de computer stilviel, hadden we geen alternatief. Dus ik start de computer, en alles begint te fluiten. Een enorme feedback, over heel dat podium.”

