Antwerpse Ines ziet haar idool wel van héél dichtbij: zanger Die Antwoord landt recht op haar gezicht bij stagedive TDS

05 augustus 2018

17u56

De Antwerpse Ines had zich haar avondje uit naar de Lokerse Feesten allicht iets anders voorgesteld. Ze ging er genieten van het optreden van Die Antwoord, maar kwam met een gekneusde neus terug thuis. Hoe dat komt? De zanger van de groep heeft gestagedived, en landde recht op haar aangezicht.

Zanger Ninja van de Zuid-Afrikaanse muziekgroep Die Antwoord zette zaterdag het publiek in vuur en vlam op de Lokerse Feesten. Als grote fan was de Antwerpse Ines Wuytack van de partij, en stond ze helemaal vooraan in het publiek. De beste plaats om de groep te kunnen aanschouwen natuurlijk. Al kreeg Ines haar idool van wel héél dichtbij te zien.

Stagedive loopt mis

Toen de zanger een aanloop nam en in het publiek sprong, kwam hij immers recht op haar aangezicht terecht. Pijnlijk, want Ines houdt er gekneusde neus aan over. "Ik stond midden in de mensenmassa", zegt ze aan onze redactie. "Ik ben meteen naar de EHBO-post gegaan op het festival, waar ze mij hebben doorverwezen naar de spoeddienst. Ik heb nog meegedanst op de laatste nummers van Die Antwoord en ben dan vertrokken naar het ziekenhuis".

Daar bleek het al snel nog mee te vallen. "Mijn neus staat nog recht en is enkel gezwollen en blauw. Het valt beter mee dan we eerst dachten", zegt Ines. "Ik moet het nu vijf dagen in de gaten houden. Als het beter gaat moet ik niet terug naar de dokter. Als het slechter wordt natuurlijk wel".

Heel erg vindt Ines het gelukkig allemaal niet. "Ik vind het legendarisch! Ik was zelf al aan het proberen om dicht bij het podium te geraken om hem aan te kunnen aanraken. Maar kijk, hij kwam dus vanzelf naar mij toe!"