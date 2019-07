Antwerps parket: “Voorbereiden op rol geen reden voor strafvermindering Nederlandse actrice” Marlies van Leeuwen

23 juli 2019

13u35

Bron: AD.nl 72 Festivals Het Antwerps parket ziet in het verweer van de Nederlandse actrice Imanuelle Grives geen reden voor strafvermindering. Volgens haar advocaat probeerde de actrice, die nu in ons land vastzit, in drugs te handelen ter voorbereiding op een nieuwe rol.

Haar verklaring wordt nu verder onderzocht. “Die zaak wordt getoetst en verder nagekeken, maar sowieso is dat geen verschoningsgrond op het verhandelen van drugs. Op geen enkele manier. Met de hoeveelheden die ze op zak had niet. Onmogelijk", zegt woordvoerster Stephanie Chomé van het parket van Antwerpen tegen NU.nl.

Geen commentaar

Advocaat Koen Vaneecke wil geen verdere commentaar geven op de zaak rond zijn cliënte, die vrijdag voor de onderzoeksrechter in Antwerpen moet verschijnen. Voor welke rol, welke film of serie Grives in training was, wanneer de opnames zijn, of hij bij het verhaal blijft, of hij denkt dat de rechter erin meegaat? Het antwoord op al deze vragen is: ‘Geen commentaar’.



“We blijven bij wat er gisteren is gezegd. Ik ga er verder niet op in. We wachten vrijdag af", herhaalt Vaneecke meermaals tegen het AD. Ook de manager van de actrice, Jennifer Bouwmeester, wil niet reageren. Vooralsnog kan niemand bevestigen dat Grives inderdaad bezig is met een nieuwe film of serie.

De voorbereiding was in ieder geval niet voor haar rol in de nieuwe AvroTros-serie ‘Keizersvrouwen’, zegt bedenker Ian Ginn van Rinkelfilm. In die serie over luxe-escorts en de Amsterdamse onder- en bovenwereld is Grives vanaf dit najaar te zien als Pamela. “Het heeft met ons niets te maken. De opnames zijn al achter de rug”, zegt Ginn. “Ik weet niet wat er is gebeurd met Imanuelle en ik ken de details niet, maar ik voel met haar mee.”

Tomorrowland

De 34-jarige Nederlandse werd zondag opgepakt op festival Tomorrowland in Boom. De actrice had meer drugs bij zich dan ‘de gebruikershoeveelheid’. Tijdens een huiszoeking bij haar tijdelijke verblijfplaats werden nog cocaïne en verschillende soorten synthetische drugs aangetroffen.

“In totaal zijn ongeveer honderd xtc-pillen in beslag genomen en meer dan twintig gram cocaïne. Ook ketamine en mdma werd in zulke hoeveelheden gevonden dat ze enkel voor verkoop konden dienen. Tot slot werden er nog gebruikershoeveelheden illegale softdrugs aangetroffen”, liet parketwoordvoerster Chomé gisteren verstaan.