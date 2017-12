Anouk Matton verkozen tot vijfde beste dj wereldwijd in Djane Top 100 Hans Op de Beeck

Bron: djanetop.com 0 © Philippe Wuyts MATTN de voorbije zomer in Ibiza-openluchtclub Ushuaïa.

Een erg leuk eindejaarsgeschenk voor Anouk Matton. De house dj is in de allereerste editie van de Djane Top 100, de vrouwelijke tegenhanger van de DJ Mag Top 100, verkozen tot het nummer vijf wereldwijd en het nummer twee in Europa. Op één in de lijst staan de Australische zusjes Liv en Mim Nervo. Een mooie kroon op het jaar van MATTN, die de voorbije zomer voor het eerst op het hoofdpodium van Tomorrowland stond en in september op Ibiza haar ja-woord gaf aan Dimitri Vegas. DV&LM van hun kant werden in oktober opnieuw verkozen tot de nummers twee in hun prestigieuze DJ Mag Top 100 achter Martin Garrix. Ook aanwezig in de vrouwelijke Top 100: 2Empress op een 26ste plaats en Mandy als 58ste. In de Europese Top 100 is er ook een vermelding voor Amelie Lens. De Antwerpse dj staat daar op een 77ste plaats.

