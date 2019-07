Anouk Matton is boos: “Ik ben geen prutser” IDR

28 juli 2019

10u00 4 Festivals De grootste pechvogel van Tomorrowland? Dat moet ongetwijfeld Anouk Matton zijn. Zij kreeg vorig weekend voor de derde keer af te rekenen met technische problemen tijdens haar set. “Ik word daar zo kwaad van als mensen zeggen dat ik op het verkeerde knopje heb geduwd”, aldus Anouk.

“Vorige week heb ik helaas de pech gehad dat mijn muziek opnieuw uitviel”, legt Anouk uit. “En ik heb daarna heel vaak moeten horen dat ik op het verkeerde knopje geduwd had. Sorry, maar ik word daar zo boos van. Zulke belachelijke opmerkingen ook. Als mensen naar de registratie van het optreden kijken, dan kunnen ze zien dat er al van bij aanvang een technicus mee op het podium stond. Het is dus echt niet zo dat ik expres op het verkeerde knopje heb geduwd. Ik snap niet dat mensen zo’n hatelijke reacties willen geven. Ik heb geen probleem met commentaar, maar het moet wel terecht zijn. Wat ik heb voorgehad, had iedereen kunnen overkomen. Dimitri (Vegas, nvdr) zei me dat ook. Hij heeft er nachtmerries van dat zoiets zou gebeuren bij hem. En oké: ik ben een vrouw, ik ben blond, het is al eerder gebeurd, ... Maar dat is écht geen excuus om zulke dingen te zeggen. Je kan het ook niet vergelijken: de vorige keer was er een stroompanne, terwijl het nu echt om een technisch probleem ging. Soit, commentaar geven is gemakkelijk zeker? Ik vind het erg om al die online reacties te lezen. Dan denk ik: doe het maar eens zelf, voor al die mensen gaan staan en optimistisch blijven nadat je zulke problemen hebt gehad. Ik ben vooral blij dat ik rustig gebleven ben en mensen weer heb meegekregen. Daar mogen mensen ook eens aan denken. En ik kan het niet genoeg benadrukken: ik heb NIET op een verkeerde knop gedrukt. Ik ben echt wel slimmer dan dat. Misschien moet ik straks eens écht op het verkeerde knopje drukken, zodat mensen weet wat het is.”

Oefenen om te zingen

Vorig weekend was Anouk trouwens niet alleen. Zij kreeg toen tijdens haar set het gezelschap van niemand minder dan Paris Hilton (38). Al zullen de feestvierders dit weekend haar niet te zien krijgen. “Morgen zullen de mensen het alleen met mij moeten doen”, lacht Anouk. “Paris en ik hebben heel wat plannen, maar er is nog niets concreets. Maar het plan is wel dat we samen blijven optreden. Of ik nu ook van plan ben om snel een eerste plaat uit te brengen? Nee, dat niet. vorig jaar was ik daar hard mee bezig, maar in tussentijd heb ik me heel erg gefocust op verschillende collabs met andere artiesten, waaronder Paris. En ik ben me ook veel meer gaan focussen op mijn eigen zangstem. Ik volg nu ook zanglessen.; Op ‘Lone Wolves’ (haar nummer met Paris, nvdr) zing ik zelf, en da’s echt iets waar ik me op wil gaan toeleggen. Ik denk wel dat ik kan zingen, maar ik wil het technisch ook goed doen. Een album kan later ook nog.”

Louboutins 2.0

Voor wie zich ten slotte afvraagt wat Anouk vestimentair van plan is vandaag, licht de blondine alvast een tipje van de sluier op. “Ik was van plan om een outfit aan te trekken van mijn beste vriendin Cilem Tunc, want zij is mode-ontwerpster. Maar helaas laat het weer dat niet toe. Cilem ontwerpt echt haute couture stuks. Voor mij voelt dat net als het dragen van een paar Louboutins: just be pretty. (lacht)”