Anouk Matton hoopt op vlekkeloze set: "De commentaren toen het foutliep vond ik zo gemeen" IDR

20 juli 2018

09u22 5 Festivals Voor Anouk Matton is de festivalwei in Boom stilaan een tweede thuis. De 26-jarige blondine stond als MATTN al enkele keren op de affiche en is ook nu weer van de partij. "Ik hoop echt dat er deze keer geen technische problemen aan te pas komen."

Voor wie het vergeten was: twee jaar geleden viel in haar set de muziek 20 minuten uit door een technische panne. Haar liefje - en intussen echtgenoot - Dimitri Vegas hielp Anouk toen uit de penarie. Wat achteraf tot neerbuigende commentaren leidde: dat Anouk niet kon dj'en zonder Dimitri, bijvoorbeeld. "Dat vond ik zo gemeen", zegt ze. "Maar ondertussen kan ik dat ook relativeren. Het was een technische fout, die bij iedereen kon gebeuren. Ik ben totaal niet nerveus voor de set die ik zondag ga draaien. Ik weet wat ik doe. Het zou dan ook mooi zijn als ik nu, net als vorig jaar, een vlekkeloze set kan spelen. Maar als ik weer pech heb, dan is dat ook zo. Ik ga me er op voorhand niet druk over maken."

Kontje zonder glitters

Zenuwen had ze wel voor haar set op The Gathering, de preparty die gisteravond plaatsvond op de camping van Tomorrowland. "Dimi vertelde me dat je dat als de tweede mainstage mag beschouwen, want er zijn 30.000 aanwezigen. Het was de eerste keer dat ik daar mocht draaien."

Hoewel Anouk als ex-model alles kent van mode, zal ze haar outfit zondag simpel houden. "Ik ben zeker niet het type dat vol diamanten of in opvallende kledij rondloopt. Je zal mij dus zeker niet zien met een glitterkontje, ook al is dat nu een festivaltrend. No way! (lacht)"

Anouk en Dimitri hebben een speciale band met het festival. "Jaren geleden hebben we mekaar daar voor het eerst gezien, al zijn we pas veel later een koppel geworden."

Weg, kinderwens

De twee pendelen voor hun carrière vlot tussen Ibiza, België en de rest van de wereld. "Maandag trekken we alweer naar daar, en voor het tweede Tomorrowland-weekend komen we terug. Ik ben het gewend in een vliegtuig te zitten." De drukke carrière zet de kinderwens voorlopig op een laag pitje, zegt Anouk. "Ik ben nog niet bereid om alles op te geven. Ik ben er echt nog niet klaar voor, besef ik nu."

MATTN speelt zondag 22/7 om 21.30 uur en zondag 29/7 om 17 uur op het Smash the House-stage.