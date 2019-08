Anne-Marie: één lange zangstonde aan de main stage TK

17 augustus 2019

21u52 0 Festivals De zonsondergang op dag drie van Pukkelpop werd gedomineerd door Anne-Marie. De zangeres uit Essex mag dan klein van gestalte zijn, ze is ook één brok energie die het publiek een uur lang uit de palm van haar hand liet eten. Je bent de protégé van Ed Sheeran of je bent het niet.

Eén langgerekte zangstonde, zo kunnen we het optreden van Anne-Marie nog het best omschrijven. De Britse komt nog maar net om de hoek van de muziekbusiness kijken - ze lanceerde vorig jaar pas haar eerste album - maar wist ondanks wat geluidsprobleempjes de ruimte voor het hoofdpodium met de vingers in de neus te vullen. Het publiek zong een uur lang luidkeels mee met alle nummers, wat je doet beseffen dat élke single die de zangeres in haar kortstondige carrière uitbracht een hit is geworden. Voorspelbaar poppy? Tuurlijk, maar daar maalde duidelijk geen kat om.

Anne-Marie Rose Nicholson, zoals de zangeres voluit heet, maakte ook als eerste handig gebruik van de enorme videowall - inclusief cameo van Shawn Mendes - en bracht zelfs een kleine vuurwerkshow mee. ‘I’m okay with not being perfect’, zong ze halverwege haar set, maar naar onze bescheiden mening kwam ze toch aardig in de buurt. Zijn wij even blij dat ze haar toekomst als karate-ster (ze won al drie wereldtitels in de shotokan-stijl) toch maar vaarwel zei.