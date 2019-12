Angèle exclusieve headliner van Dour Festival 2020 TDS

05 december 2019

15u33

Bron: BELGA 0 Festivals Het Dour Festival heeft donderdag zijn tweede headliner bekendgemaakt: Angèle. Ze zal op zaterdag 18 juli - de voorlaatste dag van het vijfdaagse festival - te zien zijn op het hoofdpodium, de Last Arena.

Tijdens de editie van 2018 was Angèle nog te zien op de Last Arena. Volgend jaar keert de 24-jarige Brusselse terug als hoofdact. “Het is de eerste keer dat een Franstalige Belgische artieste de hoofdact is van het grootste Franstalige Belgische festival”, aldus de organisatie.

Angèle is de tweede headliner die de Dour-organisatie bekendmaakt. De komst van de Amerikaanse rapper A$AP Rocky - die zijn optreden op het festival dit jaar moest annuleren, omdat hij in Zweden in de cel zat - werd eind vorige maand al aangekondigd. Andere acts die de organisatoren al wereldkundig maakten zijn Floating Points, Yves Tumor en Dirtyphonics.

Het Dour Festival - dat vorig jaar 251.000 bezoekers trok - vindt volgend jaar vanaf 15 tot en met 19 juli plaats in de gelijknamige Henegouwse gemeente. De ticketverkoop gaat morgen/vrijdag om 10 uur van start.