Amerikaanse Jana zou vorig jaar naar Tomorrowland komen, maar had toen zwaar ongeval: "Nu sta ik hier tóch” IDR

20 juli 2019

00u00 2 Festivals Dat een eerste keer Tomorrowland emotioneel kan zijn, mag blijken uit het verhaal van de Amerikaanse Jana Jacobs (24).

Vorig jaar had ze eindelijk een felbegeerd TML-ticket bemachtigd, maar twee weken voor het afreizen raakte ze betrokken in een heel zwaar ongeval. "Ik brak bijna elk bot in mijn lijf en mijn been moest geamputeerd worden", vertelt ze. "Ik dacht even dat ik nog naar Tomorrowland zou kunnen gaan in een rolstoel, maar moest drie weken in het ziekenhuis blijven." De twintiger had het moeilijk met haar handicap. "Maar ik had de keuze: opnieuw genieten van het leven of triest blijven. Ik heb voor dat eerste gekozen. En mijn doorzettingsvermogen heeft ervoor gezorgd dat ik nu wél op Tomorrowland ben. Al moet ik eerlijk zijn: naar een festival gaan als je een been mist, da's een hele uitdaging. Och, zolang ik van de muziek kan genieten, ben ik tevreden. (lacht)"