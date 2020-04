Amerikaanse gezondheidsspecialist: “Festivals en concerten zullen niet terugkeren voor herfst van 2021" LH

14 april 2020

13u07 2 Festivals Morgen zal de Nationale Veiligheidsraad naar alle waarschijnlijkheid de beslissing nemen om alle grote evenementen deze zomer in ons land te verbieden. Zeke Emanuel, een gerenommeerde Amerikaanse hoogleraar gezondheidsmanagement, schetst een nog groter doemscenario voor de muzieksector. Hij voorspelt dat er tot de herfst van 2021 mogelijk geen grote evenementen zullen kunnen plaatsvinden.

Emanuel, onder Obama Special Advisor for Health Policy, schetste tijdens een videogesprek met de New York Times het verontrustende beeld. Emanuel begrijpt niet dat festivalorganisatoren evenementen al proberen te verplaatsen naar het einde van dit jaar, of begin volgend jaar. “Realistisch gesproken hebben we ten vroegste in de herfst van 2021 weer optredens en festivals”, aldus de specialist, die mee verantwoordelijk was voor de Affordable Care Act (Obamacare in de volksmond, nvdr.).

Of hij in zijn scenario keek naar de Amerikaanse situatie of wereldwijd, is niet bekend. Emanuels voorspelling haalde verschillende Amerikaanse (muziek)media. Viroloog Marc Van Ranst vindt het echter moeilijk om te voorspellen hoe de situatie er over anderhalf jaar zal uitzien. “Kijk waar we twee maanden geleden stonden en nu. Het zou mij verbazen als we dan in dezelfde situatie zouden zitten. Ik hou toch liever een slag om de arm. Misschien heeft een specialist die met Obama werkte ook politieke motieven om dat nu al te beweren. Binnen een paar maanden zijn er verkiezingen in de VS.”

Morgen beslissing

De Deense overheid heeft vorige week al besloten alle grote evenementen tot eind augustus te verbieden vanwege de coronacrisis. In Frankrijk kondigde president Emmanuel Macron dat alle grote evenementen met publiek tot midden juli sowieso verboden worden. In ons land steekt de Nationale Veiligheidsraad - die bestaat uit de premier, de ministers-presidenten van de deelstaten en de verschillende bevoegde ministers en experten - de koppen morgen opnieuw bijeen.

Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) liet al weten dat de grote zomerfestivals wellicht geannuleerd zullen moeten worden. Ook Van Ranst maakte al meermaals duidelijk dat er in de zomer geen festival zal kunnen plaatsvinden. Volgens de viroloog is iedereen zich daarvan al bewust. “Kan je nu tickets kopen voor Pukkelpop? Nee. Vorig jaar was dat wellicht wel al het geval. Ik verwacht geen heropstart de eerstkomende maanden, maar ook dat verwacht iedereen wel nu. Het is ook sowieso beter om op korte termijn duidelijkheid te geven dan zo’n voorspelling op lange termijn te maken.”