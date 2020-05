Amerikaans bedrijf ontwikkelt coronafestivalpak JOBR

26 mei 2020

10u55 0 Festivals Het Amerikaanse bedrijf “Production Club”, dat in normale tijden podia en showelementen bouwt, heeft een speciaal pak ontworpen waarmee je veilig naar de discotheek of een festival zou kunnen gaan. Volgens het bedrijf beschermt het pak optimaal tegen coronabesmettingen, en is het dus ideaal om te dragen op plekken waar veel mensen op een kleine plaats samenkomen.

Het pak ziet eruit als een soort futuristische duikershelm en kreeg de naam “Micrashell”. Festival- of discotheekgangers die het pak dragen, worden beschermd tegen virussen door een plastic stolp over het hoofd. Het pak heeft ook een luchtfilter, zodat de lucht in de stolp vers blijft. Volgens de makers van het pak is dit een ideale oplossing wanneer de social distance tussen mensen niet gegarandeerd kan worden, zoals op drukbezochte festivals of in clubs.

Drinken

Het pak bedekt enkel de bovenkant van het lichaam en de armen en handen, en heeft naast de stolp met luchtfilter nog enkele extra’s. Zo is er op de arm een speciaal vakje voorzien voor een smartphone en heeft het pak een camera en speakers. Ook drinken is geen probleem, want het beschermpak heeft een ruimte waarin je je drankje kan stoppen en er kan van drinken.

Wanneer dit futuristische pak echt op de markt komt en hoeveel het zal gaan kosten, is voorlopig nog onduidelijk.

