Alanis Morissette en Anouk bezorgen Suikerrock topavond lva

29 juli 2018

02u48

Bron: Belga 0 Festivals Na een feestelijke eerste avond waarbij de dj's Steve Aoki en Lost Frequencies Tienen op zijn kop zetten, was het zaterdag op Suikerrock tijd voor het meer serieuze werk met de topgroepen Alanis Morissette, Anouk en de White Lies. Alledrie maakten ze de verwachtingen waar en bezorgden ze het Tiense stadsfestival een topavond.

De Canadese singer-songwriter Alanis Morissette bracht voor een uitverkochte Grote Markt in Tienen (goed voor circa 20.000 aanwezigen) een set die begon met onbekende nummers, om in de tweede helft over te schakelen op tal van hits zoals 'Ironic', 'You oughta Know', 'Everything' en 'Hands clean', die door de aanwezigen massaal meegezongen werden.

Daarvoor had ook een zeer energieke Anouk al voor veel ambiance gezorgd met bekende nummers zoals 'Nobody's wife', 'Girl', 'Good God' en de slow 'Lost'. Ook White Lies kreeg vele handen op mekaar met songs als 'Hold back your love' en 'Bigger than us'.

Het driedaagse festival sluit zondag af met Kool & The Gang, OMD en Stan Van Samang bovenaan de affiche. Suikerrock heeft echter meer te bieden dan de betalende optredens op de Grote Markt. Op de Veemarkt is er de dj-stage met onder meer een resem top-dj's van Studio Brussel. Elders in de binnenstad is er de acoustic stage met aankomende groepen.

Zowel vrijdag als zaterdag was het in de straten van de Tiense binnenstad over de koppen lopen, zodat ook deze editie weer moeiteloos de kaap van 100.000 bezoekers zal overschrijden.