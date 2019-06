Al ruim 44.000 tickets verkocht voor Werchter Boutique: De Lijn zet extra bussen in TK

07 juni 2019

19u42

Bron: Belga 0 Festivals Morgen vindt het eendaags muziekfestival Werchter Boutique plaats in Rotselaar, en daarvoor zijn al meer dan 44.000 tickets verkocht. Dat meldt Nele Bigaré van het organiserende Live Nation. De lijn zet extra bussen in om de festivalgangers op te vangen.

Het openingsfestival in Werchter lokte vorig jaar 60.000 bezoekers. Aan de vooravond van de achtste editie van Werchter Boutique staat de teller van de voorverkoop op ruim 44.000. Aan de kassa zijn zaterdag nog enkele duizenden tickets beschikbaar voor late beslissers.

Het Festivalpark vormt morgen het decor voor zes concerten onder de beproefde formule van slechts één podium. Novastar mag al even na het middaguur de aftrap van de achtste editie geven. Joost Zweegers kent de weg: elf maanden geleden haalde hij het hoofdpodium van Rock Werchter. Dat geldt nog meer voor Arsenal, dat vorig jaar al voor de zevende keer op de affiche van het vierdaagse rockfestival stond.

Om 16 uur is het tijd voor de eerste levende legende: The Pretenders. De Britse groep rond Chrissie Hynde brak in 1980 door met de hit ‘Brass in pocket’. Bijna veertig jaar later voert de 67-jarige Amerikaanse zangeres nog altijd het Londense rockinstituut aan. Voor het eerste jubileumconcert tekent Triggerfinger. Het Belgische trio brengt voor de twintigste verjaardag enkele speciale gasten mee. Onder hen al zeker Selah Sue, Henny Vrienten van Doe Maar en Fenne Kuppens van postpunkrevelatie Whispering Sons. Daarna is Snow Patrol terug van even weggeweest.

Na vijf concerten van gemiddeld één uur betreedt een tweede levende legende het podium. Fleetwood Mac mag gedurende 2,5 uur een best of serveren. Dat gebeurt in een nieuwe bezetting, na het veelbesproken ontslag van Lindsey Buckingham. Sinds de start van een wereldtournee in oktober vorig jaar heeft de Brits-Amerikaanse band al 25 concerten afgewerkt, met New Orleans als voorlopig hoogtepunt. Met steeds dezelfde setlist, eentje zonder verrassingen maar met zowat alle monsterhits van de voorbije halve eeuw.

Extra bussen

De Lijn zet zaterdag 35 extra bussen in voor Werchter Boutique. De Vlaamse vervoermaatschappij brengt muziekliefhebbers in twintig minuten van het station in Leuven naar een halte bij het festivalterrein in Rotselaar en omgekeerd. De bussen rijden van het station in Leuven naar een halte op de Wijgmaalsesteenweg. Die stopplaats ligt op wandelafstand van de festivalweide. De bussen pendelen doorlopend tussen zaterdag 10 uur en zondagochtend 2 uur.

Een sms-ticket voor de pendelbussen kost 7 euro voor een heen- en terugreis. Deze formule is het voordeligste vervoerbewijs. Festivalgangers kunnen het ticket zaterdag vanaf 9.30 uur kopen door de sms “event” te sturen naar 4884. Ze betalen ook 0,15 eurocent voor de operatorkost. In de winkel van De Lijn aan het station van Leuven kunnen festivalgangers zaterdag een evenementenbiljet Werchter Boutique kopen. Dat ticket kost 8 euro en is eveneens geldig voor een heen- en terugrit met de speciale pendelbussen. Abonnementen of andere vervoerbewijzen zijn niet geldig op de pendelbussen naar Werchter.

De NMBS legt ook speciale nachttreinen in. Een e-treinbiljet Werchter Boutique kost 19 euro en dekt de kosten van treinreis en busvervoer. “Treinreizigers dienen na afloop van het festival zonder dralen en oponthoud op de pendelbussen richting Leuven te stappen”, stelt De Lijn.