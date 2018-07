Al een ticket voor Best Kept Secret besteld? Hopelijk kan je ook een week eerder DBJ

03 juli 2018

17u57 0 Festivals Drie weken nadat de ticketverkoop van het Nederlandse festival 'Best Kept Secret' voor volgend jaar van start ging, heeft de organisatie het festival nu een week vervroegd. "We kunnen dan een beter festival organiseren", aldus de organisatie.

Het Best Kept Secret Festival zou oorspronkelijk van 7 tot 9 juni 2019 plaatsvinden, maar dan wordt ook Pinkpop georganiseerd. Dat andere grote Nederlandse festival zou misschien wel eens roet in het festivaleten kunnen strooien. Is het daarom dat het festival de start met een week vervroegde?

“Na uitvoerig overleg hebben we besloten om Best Kept Secret volgend jaar een week eerder te laten plaatsvinden, en wel van 31 mei tot en met 2 juni 2019”, schrijft het festival op sociale media. “Hadden we dit niet drie weken geleden kunnen weten, toen we de data aankondigden? Wellicht, maar op basis van extra informatie en nieuwe inzichten hebben we besloten dat we een weekend eerder een nog beter festival kunnen neerzetten. We gaan voor het best mogelijke weekend op alle vlakken, dus daarom hebben we besloten te verhuizen.”

Wie al tickets kocht, kan deze gewoon gebruiken op de nieuwe datum. Wie er niet meer kan bij zijn, krijgt een e-mail met daaron instructies om zijn geld terug te krijgen.