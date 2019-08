Actrice die met drugs werd betrapt op Tomorrowland moet tot proces in cel blijven PLA/TK

26 augustus 2019

12u47 7 Festivals De voorlopige hechtenis van actrice Imanuelle Grives (24), die vorige maand werd aangehouden op verdenking van drugshandel op festival Tomorrowland, is vandaag door de rechtbank in Antwerpen verlengd. Grives blijft in de cel totdat haar zaak door de strafrechter wordt beoordeeld. Zij moet samen met twee Amerikaanse vriendinnen terechtstaan voor drugshandel.

De procureur wil actrice Imanuelle Grives graag tot aan het proces in voorarrest houden. Daarom werd het dossier vandaag afgesloten. Zij wordt samen met twee Amerikaanse vriendinnen (39 en 41 jaar) verwezen naar de correctionele rechtbank. De drie moeten zich verantwoorden voor mededaderschap aan drugshandel, in vereniging. Alleen de Nederlandse actrice zit sinds haar arrestatie voorlopig in de gevangenis. De twee Amerikaanse dames werden na hun ondervraging vrijgelaten.

Advocaat Luc Delbrouck, die samen met Koen Vaneecke, actrice Imanuelle Grives bijstaat, overweegt in beroep te gaan tegen de verdere opsluiting. Hij wil dat vandaag verder bespreken met de Nederlandse.

De twee andere verdachten wachten hun proces af in vrijheid. Advocate Issabel De Fré die één van de Amerikaanse verdachten verdedigt , licht toe dat haar cliënte elke betrokkenheid bij drugshandel ontkent. De dames zijn wel vriendinnen van Grives en verbleven samen met haar op een B&B-adres in Rumst.

Op 21 juli 2019 werden de drie vrouwen gecontroleerd aan de ingang van dancefestival Tomorrowland in Boom. De Nederlandse vrouw had 1 gram cannabis, 5XTC-pillen, 15 gram MDMA, 10 gram cocaïne en 2,3 gram ketamine bij. Bij de huiszoeking op hun tijdelijke verblijfadres in Rumst werd nog veel meer drugs gevonden: 77 XTC-pillen, 1,80 gram hasj, 11,20 gram cocaïne, 11,80 gram amfetamine, 9,80 gram ketamine, 3,85 gram MDMA, 178,90 gram GHB en 1,20 gram cannabis. De drie moeten zich verantwoorden voor mededaderschap aan handel in verdovende middelen en psychotrope stoffen in vereniging. Een datum voor het proces is er nog niet.

Een van de overwegingen van de raadkamer in Antwerpen om Imanuelle Grives in hechtenis te houden is dat het festivalseizoen nog gaande is en dat de actrice op een festival is gearresteerd.

Advocaat Luc Delbrouck benadrukte vanmorgen dat het excuus dat Imanuelle na haar aanhouding opvoerde – ‘oefenen voor een filmrol’ – niet haar enige beweegreden is geweest om drugs te verkopen op Tomorrowland. Over die andere reden, hield hij zich op de vlakte. Wel stelt hij dat Grives ‘vooral naïef is geweest’. Dat zou mogelijk kunnen betekenen dat de actrice zich mee liet slepen door vrienden of vriendinnen.

Grote hoeveelheden

Grives werd op 21 juli aangehouden met meer dan 100 xtc- en amfetaminepillen, MDMA, 20 gram cocaïne en bijna 10 gram ketamine. Op haar verblijfplaats lagen nog meer drugs. Grives wordt verdacht van ‘mededaderschap in de handel van verdovende middelen/psychotrope stoffen’. Naar eigen zeggen verkocht ze drugs als voorbereiding op een nieuwe rol, maar het OM vindt dat verhaal twijfelachtig.

Advocaat Delbrouck zei vanmorgen dat Grives maar één van de twee festivalweekenden naar Tomorrowland zou gaan. “Dus die later gevonden drugs op haar logeeradres waren daar (het tweede weekend, red.) niet voor bedoeld”, aldus de advocaat die benadrukt dat het onderzoek naar de handelswijze van de actrice zo goed als is afgerond. “De inhoudelijke behandeling van haar zaak zal niet lang meer op zich laten wachten.” Met Grives, die dus al een maand vastzit in ons land, gaat het volgens hem naar omstandigheden goed.