5 x festivalgangers die je deze zomer weer tegenkomt: welk type ben jij?

04 juli 2019

08u00 0 Festivals Het is pas écht zomer als je samen met je vrienden op een festivalwei staat mee te brullen met je favoriete band. Maar heb je er ooit al eens bij stilgestaan hoe quasi al je vrienden onder te brengen zijn in één van volgende vijf categorieën? Wij wel! En we geven je meteen een korte handleiding mee over hoe je het best met hen omgaat...

De trakteerder

Profiel: de trakteerder laat zich kenmerken door een hart dat nóg groter is dan het gat in z’n hand. Hij fladdert als een sociale vlinder over de wei, maar komt altijd terug met een lading frisse pinten én een lading nieuwe vrienden met wie hij onderweg aan de praat is geraakt.

Doe ze nog eens vol, want: dankzij een trakteerder in je groep hoef je geen nummer te missen van je favoriete groep. Hij geeft je niet eens de kans om zelf een keertje om bier te gaan.

Sla toch maar een rondje over, want: één portefeuille kan niet alles trekken. Bescherm de trakteerder tegen zichzelf en leg een groepspotje aan! Of betaal hem spontaan terug via de contactenlijst in de Payconiq by Bancontact-app.

De schooier

Profiel: de schooier laat zich steeds met plezier trakteren, maar is in geen velden – of festivalweien – te bespeuren wanneer het zijn beurt is om een rondje terug te geven. Hoe hij op zo’n moment telkens naar het toilet moet of toevallig zijn portefeuille kwijt is: het is een groot mysterie.

Elke groep heeft z’n schooier nodig, want: voor de rest van de groep geeft het aanleiding tot hilarische weddenschappen als: ‘met welke smoes zal hij nu weer afkomen?’

Hier schooit men niet, want: eerlijk is eerlijk. Gelukkig zijn we inmiddels in 2019 aanbeland, waardoor een portefeuille niet eens meer noodzakelijk is. Installeer de Payconiq by Bancontact-app op zijn gsm, zodat de schooier altijd en overal kan trakteren op de festivalwei. Geen smoesjes meer!

De influencer

Profiel: de influencer is vergroeid met haar telefoon. Terwijl jij nadenkt over welk vettig festivalfood als volgende op je menu komt te staan, denkt zij na over welke hashtags en filters ze nog moet gebruiken.

Like, want: als je wat te veel hebt gedronken en een stuk van het festival kwijt bent, kun je later alles opnieuw beleven dankzij haar duizenden foto’s en filmpjes.

Toch niet zo’n goeie invloed, want: waarom zou je een concert, dat zich live voor je neus afspeelt op een gigantisch podium, volgen door een schermpje van 7 op 15 centimeter? Doe je vriendin een plezier en pak haar gsm even af!

De afwezige

Profiel: de afwezige haalt telkens wanneer je met ‘m weggaat de grote verdwijntruc uit. Terwijl jij heupwiegend staat mee te neuriën op de laatste muzikale ontdekking uit IJsland, stel je plots vast dat hij weer ergens verloren gelopen en onvindbaar is. Gevolg: honderd ‘waar ben je?’-sms’jes over en weer. Elke keer opnieuw.

Onmisbaar voor elke groep, want: wie speelt er nu niet graag zoekspelletjes? En het is bovendien veel goedkoper dan een escape room.

De afwezigen hebben ongelijk, want: door simpelweg ‘locatie delen’ op WhatsApp te gebruiken, raak je nooit meer iemand kwijt. Opgelost!

De vergeetachtige

Profiel: iedereen heeft wel een chaotische vriendin die werkelijk álles vergeet. Ze vertrekt op reis zonder paspoort, stapt in de auto zonder sleutels en trekt naar een festival zonder cash geld. Oeps.

Vergeet de vergeetachtige niet mee te nemen, want: het is leuk om voor iemand te kunnen zorgen. En 100 keer ‘Heb je alles bij, ook je portefeuille?’ vragen, is een goeie voorbereiding op het ouderschap.

Vergeet het maar, want: naar een festival ga je net om even te ontsnappen aan je verantwoordelijkheden. Installeer de Payconiq by Bancontact-app op de telefoon van je chaotische vriendin, dan mág ze haar portefeuille vergeten.

