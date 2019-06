4 dagen, 4 podia, 97 artiesten: dit is Rock Werchter 2019 in cijfers MVO

30 juni 2019

18u12 0 Festivals Een festival als Rock Werchter organiseren, daar komt heel wat bij kijken. Niet alleen voor, maar ook vooral achter de schermen zijn vele medewerkers druk in de weer om alles in goede banen te leiden. Zo’n 7.250 per dag, zijn er dat. Dit is het hele festival in cijfers.

Die medewerkers besmeren 8.780 broden, met 900 kilogram kaas, 410 kilogram hesp, 380 kilogram salami, 797 kilogram krablsa en 840 kilogram Nutella om de crew van het festival van snacks te voorzien. Ze krijgen ook nog 740 liter melk te drinken, en mogen smullen van 65000 appelen en 5230 liter verse soep. Mag ook wel, als je 48 kilometer aan omheining of hekken hebt neergezet, of hebt meegewerkt aan het plaatsen van 41.000 vierkante meter aan houten vloer. Om nog maar te zwijgen van de 7 kilometer aan lichtjes in The Barn. Dat alles ter voorbereiding van 4 dagen feest, verspreid over 4 podia en met 97 artiesten.

Main Stage

Het dak van het podium weeg maar liefst 120 ton, en er kan tot 90 ton aan materiaal in hangen, zoals lampen en geluidsboxen. Maar dat wordt tijdens Werchter wel beperkt tot een extra veilige 80 ton. Naar dat podium kijken elke dag 28.5000 bezoekers met een dagticket, en zo’n 59.500 bezoekers met een combiticket. Er werden tickets verkocht in 109 landen, waaronder ook Nederland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Luxemburg, Ierland, de VS, Israël en Finland. Op de camping sliepen 42.000 muziekfans.

Artiesten

Er waren artiesten uit 16 landen, waarvan er twee voor het eerst vertegenwoordigd werden: Spanje (door Rosalía) en Zwitserland (Zeal & Ardor). Australië is het best vertegenwoordigd, met 8 artiesten. De oudste artiest ter plekke was Tony Allen (78), de drummer van The Good, The Bad & The Queen. De jongste artiest was uiteraard IBE (17), de winnaar van ‘The Voice’ die zijn nieuwe plaat hier kwam voorstellen.