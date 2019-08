30 liter moedermelk en 2.250 rondjes in het reuzenrad: dit was Pukkelpop in cijfers IDR

18 augustus 2019

23u59 0 FEstivals Er komt heel wat bij kijken als je een festival als Pukkelpop wil organiseren. Niet alleen voor, maar ook vooral achter de schermen zijn vele medewerkers druk in de weer om alles in goede banen te leiden. Dit zijn de opvallendste cijfers van het festival.

* 47.000 festivalgangers kwamen op donderdag naar de pre-party. Volgens de organisatie een absoluut record. Datzelfde aantal festivalgangers kwam ook naar Billie Eilish kijken.

* Alle festivaldagen waren volledig uitverkocht. Dat zorgde voor 66.000 bezoekers per dag.

* Met 320 lasers werd een wereldrecord gebroken in de Boiler Room.

* Wie van de Main Stage naar de Booth wandelde, kon daarvoor gebruik maken van de houten boulevard. Die is exact 733 meter lang.

* 8.141 medewerkers moesten alles in goede banen leiden. 1.784 onder hen maakten deel uit van Team Eco.

* Dit jaar stonden er 65 Belgische acts op de affiche.

* 6.000 Alpacatattoos werden op minstens evenveel lijven gekleefd.

* 150 bezoekers gingen volledig loos op Metalyoga in ARTYard. een prestatie, aangezien de yogini’s van dienst daarvoor al voor de middag moesten opstaan.

* De bierbekers werden gemaakt van de bekers van vorig jaar. Het eten gelukkig niet, want 23 foodtrucks serveerden 106 verschillende gerechten op Food Wood. in datzelfde spoor: 120 mama’s vonden de weg naar de Milk ‘n’ Boobs Bar en kolfden 250 keer af, goed voor 30 liter verse moedermelk.

* 9.000 festivalgangers zaten met hun hoofd in de wolken, goed voor 2.250 ritjes in het reuzenrad.

* De Love Stage in Petit Bazar was goed voor dertig polonaises.

* De ritjes met de riksja’s ten voordele van het Kiewitfonds brachten bijna € 2.000 op ten voordele van Kinderen in de derde wereld.

* Last but not least: Pukkelpop 2020 vindt plaats op 20,21,22 en 23 augustus.

Tot volgend jaar!