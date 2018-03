25 nieuwe namen voor Dour Festival 2018 SD

01 maart 2018

13u44

Na The Chemical Brothers, Soulwax, Booba, Mura Masa, Tyler, the Creator, Nekfeu, alt-J, Paul Kalkbrenner en een honderdtal andere namen, voegde het festival opnieuw een reeks artiesten en bands toe aan de line-up. Onze Belgische trots Selah Sue is daar één van.

"We starten met landgenote Selah Sue, het paradepaardje bij uitstek die de Belgische scène vertegenwoordigd in het buitenland. Voor haar derde passage op Dour Festival neemt ze een akoestische show mee om de festivalgangers te betoveren met haar ongeëvenaarde stem", kondigt de organisatie aan.

‘la Petite Maison dans la Prairie’, de tent die volledig gewijd is aan fans van indie muziek, is de eerste waarvan de volledige line-up bekend is. De laatsten om zich aan te sluiten aan deze programmatie zijn de Amerikanen van Son Lux, gevolgd door een selectie Franse artiesten zoals Agoria, Flavien Berger, Pépite en Agar Agar, de Italiaanse Dj Tennis en het trio uit Luik, ULYSSE.

Dour zet eerst en vooral ook alternatieve en opkomende projecten in de spotlights, met nadruk op Belgische acts. Bewijs hiervan is de band in volle bloei uit Charleroi, run SOFA en andere zwart-geel-rode projecten zoals de jazzband Black Flower, de Antwerpse Blu Samu, de revelatie van het voorjaar en de Gentse groep Hong Kong Dong.

Naar jaarlijkse gewoonte strikt Dour ook artiesten afkomstig uit alle hoeken van de wereld, zoals de Canadese rapper Loud, de producer uit Berlijn met Israëlische origines, Moscoman en de Nederlandse Young Marco en Altin Gün.

De electro ontvangt kleurrijke accenten met de Franse Folamour, de hypnotiserende Amerikaan Shigeto en de Zweed Kornél Kovács.

Eindigen doen ze met een concentraat van het beste die de Britse jeugd te bieden heeft, grime van Preditah en Gaïka, melancholische hip-hop van scarlxrd, pop melodieën van Rex Orange County en de vurige jazz van Vels Trio en Ezra Collective.

De 30ste editie van Dour Festival vindt plaats van 11 tot 15 juli 2018.