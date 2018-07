AT THE FESTIVALS: TOMORROWLAND Gesponsorde inhoud 22.500 euro voor 12 personen: welkom in 'Secret Resto' van Piet Huysentruyt! IDR

21 juli 2018

22u10 0 Festivals Hét hotste restaurant van Tomorrowland? Dat moet ongetwijfeld 'Secret Resto' zijn, het verborgen restaurant waar topchef Piet Huysentruyt (55) twee weekends lang de plak zwaait. "Toen ze mij vroegen, heb ik blindelings 'ja' gezegd", klinkt het.

Wie wil gaan eten in het geheime restaurant, mag daar wel een serieuze bom duiten voor neerleggen. Je betaalt 1875 euro per persoon, wat prijzig is, maar je beleeft Tomorrowland dan wel op de meest exclusieve manier. Zo heb je voor dat bedrag ook toegang tot het festival en mag je in de vipruimte genieten van smakelijke pintjes en cocktails.

Maar - en da's misschien nog belangrijker - je steunt er ook een mooi project mee. "De 'Love Tomorrow Foundation' werkt samen met de VZW Cunina en zij bouwden onlangs een muziekschool in Nepal', aldus Piet. 'Ik vind het heel nobel dat Tomorrowland zoiets wil doen. De bedoeling is trouwens dat ze op meerdere plaatsen zo'n school gaan openen. Ik vind dat echt een heel schoon initiatief."

Logisch ook dat Huysentruyt z'n klanten een mooi en doordacht menu voorschotelt. "Zo gauw ik wist dat het een onderwaterthema zou zijn, ben ik beginnen nadenken over de manier waarop ik dat in de gerechten kon verwerken. Ik heb gekozen voor inktvis, escargots, ... Ik wil de aanwezige gasten echt een fantastische ervaring bezorgen."