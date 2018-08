20.000 bezoekers op Kamping Kitsch Redactie

25 augustus 2018

22u31

Bron: Belga 0 Festivals 20.000 mensen hebben zich zaterdag in Kortrijk van hun meest marginale kant laten zien op Kamping Kitsch. Klachten zijn er voorlopig niet, meldt de organisatie.

In geen tijd is Kamping Kitsch uitgegroeid tot de hoogmis van de marginaliteit. Dit jaar zakten 20.000 mensen af om zich van hun meest marginale kant te tonen en los te gaan op artiesten als 2 Unlimited, Bart Kaëll, Zanger Rinus en nog veel meer. Tientallen artiesten passeerden de bühne en gingen graag mee in het feest.

"We hebben 7.000 bezoekers meer dan vorig jaar. Uiteraard is dat een uitdaging, maar vergis u niet, we hebben de professionalisering opgedreven om toch te zorgen voor een vlekkeloos en veilig evenement", aldus woordvoerder Tom Neys.

Vorig stroomden wat klachten binnen van handtastelijkheden. Dit jaar kwam er een meldpunt. "Uiteraard zitten we daar met onze neus op, maar klachten of opmerkingen zijn er nog niet gekomen."

Ondanks de professionalisering en de schaalvergroting blijft het feest even "marginaal" als vanouds. "Aan het concept is er niets veranderd. De piemels, de drankbonnetjes in vorm van kloten, ... die zijn er nog. Dat hoort er nu eenmaal bij", aldus Neys. Het feest gaat nog door tot middernacht op verschillende podia. "En dan kan alle marginaliteit terug weggestopt worden voor een jaartje", besluit de organisatie.