2 armen, 100 festivalbandjes

16 augustus 2018

Het was moeilijk om Godfrey Koppen (39) uit Hamme niet te zien op de camping. Een opvallend paars kostuum, dat zeker, maar nog opvallender: zijn armen die nagenoeg helemaal bedekt zijn met festivalbandjes. "Honderd in totaal, verdeeld over twee armen. Ik heb ze in een goede twee jaar bij elkaar gespaard. Van Pukkelpop tot Graspop, Tomorrowland en zelfs de kleinste festivals. Dat is heel veel ja, maar ik ga nu eenmaal graag naar festivals." Niet echt hygiënisch, horen we u denken. "Toch wel! Ik was mijn bandjes na elk festival. Ik ben een propere jongen", lacht Godfrey.

"Vriendjes mochten niet mee"

Negen 18-jarige vriendinnen, pas afgestudeerd in de Latijnse, trekken naar Pukkelpop. Wat geeft dat? Alvast een bijzonder fris en fruitig zicht op de camping. "Onze vriendjes mochten niet mee, sommigen zitten thuis met herexamens", klinkt het. "Daarom gaan wij hier eens goed feesten. Ook omdat we net ons diploma hebben behaald én we kennen elkaar ondertussen zes jaar." Of deze dames er na vier dagen Pukkelpop nog even goed uitzien en ze hun vriendjes niet missen? We houden u op de hoogte.

Hip met een hawaïhemd

Wat trekken we aan voor onze eerste keer Pukkelpop? Juist, een hawaïhemd. "Wij zijn speciaal samen gaan shoppen", klinkt het bij deze zes vrienden. "We vonden het wel tof om als een geheel de weide op te trekken." Of ze hun shirts vier dagen lang zullen aanhouden? "Waarschijnlijk komt er van wassen niet veel in huis, dus... ja!", lachen ze.